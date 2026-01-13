1月12日、バラエティー番組『炎のチャレンジャー』（テレビ朝日系）が放送された。平成の大人気番組が25年ぶりに復活。人気企画も令和版にアレンジされオンエアされたが、その中でも、「8時間耐久ガチンコかくれんぼ」企画に注目が集まった。

「1995年10月から2000年3月にレギュラー放送されていた同番組。ウッチャンナンチャンの南原清隆さんとtimeleszの菊池風磨さんがMCを務め、『電流イライラ棒』や、『8時間耐久ガチンコかくれんぼ』、『カラオケ採点10人連続チャレンジ』、『間違えたら即帰宅！ 日本縦断世界遺産クイズ』の4大企画がオンエアされました」（テレビ局関係者）

『8時間耐久ガチンコかくれんぼ』は、番組中盤に放送。今回は群馬県にある猿ヶ京温泉の町が全面協力する中、総勢31人のタレント陣が参加し、大規模な全力かくれんぼとなった。今回はその企画にチャレンジャーとして参戦した、元A.B.C-Zでタレントの河合郁人の行動が物議を醸した。

「河合さんは、民家のトレーラーハウスの中に身を潜めていたものの、捜索隊によって発見。その後の第2ラウンドでは捜索側としてチャレンジャー発見に力を注ぎます。しかし、捜索隊が事前の作戦会議を行った際、他のチャレンジャーがどこに隠れているかの目撃情報を密告。チャレンジャーだった河合さんだからこそ知りうる情報を自ら提供したのです」（前出・テレビ局関係者）

その後、実際に密告した現場に捜索犬ともに向かった河合さんは、脇溝の中に隠れているACEsの作間龍斗を発見することに成功した。

しかし、この行動に視聴者は唖然。Xでは、河合の行動を疑問視する声が相次いだ。

《河合郁人、裏切り者しかない》

《河合郁人の好感度だけダダ下がった隠れんぼ》

《それはないでしょう。。。めちゃいい所バラすのがもう見ないや》

脇溝に隠れるというチャレンジャーの必死の努力により、どういう結末を迎えるのかと視聴者も楽しみだったはずだが、盛大にネタバラシされたことでドン引きしている模様。

前出のテレビ局関係者によると、ここ最近は河合の好感度に陰りが見え始めているという。

「河合さんは、2025年7月に『あのチャンネル』（テレビ朝日系）に出演。河合さんが主催する『河合会』という後輩らの集いが存在したことに触れ、“他の先輩との食事は禁止”や“退会費は5万円を払わなければいけない”などのルールがあることを告白。さらに、実際に河合会に参加していたSnowManの渡辺翔太さんは、Kis-My-Ft2の千賀健永さんとの食事に行ったため、“強制退会”になったというエピソードを披露。その内容から、視聴者には“イタい”イメージがこびりついてしまいました」

グループを脱退し、ソロでの活動が増えた河合。最近はバラエティー番組に引っ張りだこだが、彼の明るさとサービス精神は空回りしているようにも見える。

「河合さんは、事務所の先輩のものまねやフットボールアワー後藤輝基さんとそっくりであることをネタにしたりして、バラエティへの対応力が評価されています。今回の裏切りとも思える行動も、数々のバラエティ番組を経験しているからこそ、面白い展開になることを予想した上でのものだった可能性はあります」（前出・テレビ局関係者）

物議を醸すほど、バラエティ界で存在感を示しているとも言えるが……。