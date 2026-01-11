40・50代も余裕でイケそう！【ユニクロ】着映え感バツグン♡「赤トップス」

今シーズンのトレンドカラーとして注目を集めている赤。派手見えしそうでコーデに取り入れにくいと感じるミドル世代でも、鮮やかすぎない赤ならトライしやすいかも。今回紹介するのは【ユニクロ】のリブTシャツ。大人コーデにも取り入れやすく、ワンランク上の着こなしを楽しめそうです。

着映え感◎ 落ち着きある赤のリブTシャツ

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT」\1,990（税込）

鮮やかすぎず落ち着き感のある赤で、ふだんシックなカラーを選びがちな大人にもおすすめのリブTシャツ。一枚でも着やすいヘンリーネックで、フィット感があるのもポイント。カジュアルに着こなしやすく、カーディガンやパーカーのインナーとして活躍してくれそうです。

グレーのベストと重ね着して上品カジュアルコーデに

赤のリブTシャツを「秋は一枚で着てた」という@shocogram__さん。「今はふわふわのベストと重ねるのが気分」とのこと。落ち着き感のある赤にグレーの色合わせは大人コーデにぴったり。ジーンズを組み合わせても、黒小物で上品な着こなしにまとまっています。

