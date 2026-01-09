進化を続ける「AI」、「ランサムウェア」被害増加… IoTNEWS代表・小泉耕二が2025年のデジタルシーンを総括
笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。1月3日（土）の放送は、ウェブマガジンIoTNEWS代表の小泉耕二さんをお迎えして、2025年に話題となったデジタルシーンについて伺いました。
小泉さんは大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）、キャップジェミニ・アーンスト＆ヤング、テックファーム株式会社を経て、2005年より現職に就いています。
◆2025年は“AIの進化”がさらに加速
今回は、毎年恒例となった2025年のデジタルシーンを小泉さんに振り返っていただきます。
まずは“AI”について。近年は「ChatGPT」のほか「Google Gemini」「Genspark」など多様なAIツールが登場し、それによって、小泉さんいわく「Google検索を通じたウェブサイトへの訪問が日本国内で3割ほど減少した」というニュースもあったほど、身近な存在になってきています。
AIが普段使いされるようになった理由として、小泉さんは“性能の向上”を挙げ、「使った際の反応がとても良くなっているのはあると思います。例えば、X（旧Twitter）のAIアシスタント機能に“キャラクターと会話ができる”みたいなサービス（コンパニオンモード）が始まったんですよ。このキャラクターは、ちゃんと人格があって、ある程度その人の雰囲気を感じるような会話をしてくれるもので、これはちょっとびっくりしました」と紹介します。
一方で、AIの精度向上により、クリエイターの“著作権問題”が大きな話題を呼ぶ年でもあったと言い、「現在では、映画が作れるほど精度の高いAIも登場してきていますし、イラストだけじゃなく、それをアニメのように動きのある作品が生成されたときに、『何の映像を使ってAIは学習したのか？ それは著作権侵害ではないのか？』っていうところが非常に問題になっています」と小泉さん。
SNSなどで流れてくる映像も“AIか実写か”の見分けが困難になってきていることへの不安を示しつつ、「見たものが正しいかどうかを見極めなきゃいけないときもありますが、見極める必要がないものは純粋に楽しめばいいと思いますので、そうすることでエンターテインメントの幅が広がるといった捉え方もできるかと思います」とコメントします。
◆「ランサムウェア」の脅威
続いて、2025年に起きたIT・デジタル領域にまつわるトラブルを振り返ります。小泉さんは、特に印象的だった出来事として「ランサムウェア」による被害を挙げます。ランサムウェアとは、感染すると、パソコンなどに保存されているデータを勝手に暗号化して操作不能の状態にさせたうえで、そのデータを復号する対価として金銭や暗号資産を要求することです。
なかでも、アサヒグループホールディングスやアスクルが、ランサムウェア被害を受けたことが大きな出来事だったとし、「多くの人が使うサービスなだけに、ご存知の方も多いのではないかと思いますが、一時アサヒビールが店頭に並ばなくなったり、アスクルのサービスが止まって注文できなくなってしまったという事態が起きてしまいました。まさにデジタル社会だなっていうふうに思います」と話します。
また、このニュースを受けて、ビジネスの根幹にデジタルが深く入り込んでいることを改めて感じたと言い、「それぞれのデジタルシステムが連携しているので、どこか1箇所で問題が起きてしまうと、その後の処理もできなくなってしまう、といったことが実際に起きてしまっているんですよね」と小泉さん。
そこで、笹川が「自分たちの企業を守るためには何をしたらいいのでしょうか？」と質問をぶつけます。これに、小泉さんは軽視されがちだったセキュリティ投資について言及し、「セキュリティ投資は（成果が）見えづらい部分があるために『それをやらなかったら本当に攻撃されていたのか』と言われるような部分もありました。ですが、これだけ社会問題になってくると、そうも言っていられない。『どんなセキュリティを構築すれば、我が社のシステムは大丈夫なのか』といったように、とにかくセキュリティ面を一番に考えながら、情報システムをつくる時代が来ています」と力を込めます。
そして、小泉さんはデジタルの裾野が広がっていることを実感した一方で、今後デジタル関連の詐欺が増える可能性があることを懸念し、「そこに対する対抗策はしっかり考えていく必要がありますし、（デジタルに）過度に依存しないほうがいいとも思います」と話していました。
次回1月10日（土）の放送は、引き続き小泉さんをゲストに迎えてお届け。2026年のデジタルシーンでは、どんなことが起こっていくかを予測していただきます。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9052
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：DIGITAL VORN Future Pix
放送日時：毎週土曜 20:00〜20:30
パーソナリティ：笹川友里
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/
（左から）小泉耕二さん、笹川友里
