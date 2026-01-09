トレンドは？「ココが変わった」バッグの新傾向

ボリュームのある服にも埋もれず、存在感を放つビッグサイズのバッグ。実用性の高さに加え、大きさ自体がハズしになるため、手間なく抜け感のあるルックスに。形を生かした持ち方や素材のムードにも着目を。 ※（ ）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです（編集部調べ）。







「ビッグなバッグの今」

2025 A/Wコレクションでは、クラッチやショルダー、ボストンなど、いろいろな形の大きめバッグを発見。スタイリングに効果的にとり入れるためのヒントを拝借。





無造作に折りたたんで「演出された適当感」

やわらかい素材は、形を自在に操作できるのが利点。もとの形をあえてくずして持つことで、硬派なレザーもラフな印象にシフト。





GUCCI



目を引くグリーンは、半分に折って色のインパクトを調整。同時にラフな印象も増すから、キレイな色でも気張って見えない。







TOD’S



ざっくりと握ったバッグがストイックなコートの力を抜く。グレー＋ベージュのあいまいな配色に強弱が生まれる、持ち方による意外性。







お高くとまらない「リアリティのあるクラッチ」

GUCCI



ミニサイズだと物静かで上品。かしこまったイメージのあるクラッチバッグは、日常づかいにも向く実用的なビッグサイズにアップデート。腕に収まりきらないほどのクラッチが等身大のムードをかもし、豪華なファーコートもがんばりすぎず、親近感のあるスタイルに。







(すぐ真似できるポイント)

