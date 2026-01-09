「カット690円カラー1980円」の時間帯も…ヘアーサロン「IWASAKI」急成長の“ワケ”

神奈川・横浜市青葉区の東急たまプラーザ駅前の「ヘアーサロンIWASAKI」。

平日にもかかわらず女性を中心に、次々と客が訪れにぎわっていました。

大繁盛の訳は驚きのカット料金にありました。

物価高が続く中、耳を疑う低価格営業で客の支持を集めていました。

美容室を巡っては今週、[美容室の倒産が2年連続の最多更新」と気になるニュースが報じられたばかりです。

帝国データバンクによると、2025年1年間の美容室倒産件数は235件。

過去最多となった2024年の215件をさらに上回りました。

その要因としては、シャンプーなどの資材や光熱費などのコスト高騰に加え、美容室が増えたことによる美容師不足も挙げられるといいます。

そうした厳しい経営環境の中、「ヘアーサロンIWASAKI」は業界最安値といわれる破格値で営業を続けているのです。

平日タイムサービスの時間帯は、カラー2600円が1980円、カット980円が690円と書かれています。

タイムサービスの時間とは知らずに来店した女性は「カラーが割引だったのは来てから気づいた。ラッキー」と話しました。

カットとカラーで訪れた女性も「2000円台で済んじゃうからすごい。ありがたい」と大満足の様子です。

カットにかかる時間は約9分、カラーは約7分です。

全国に約1280店舗を展開する、こちらのヘアサロン。

物価高の中、なぜこの低価格で営業できるのか、その理由を聞きました。

ヘアーサロンIWASAKI 広報部・岩崎麻由部長：

徹底的なコストカットと、クオリティーとスピードを維持した技術により磨きをかけている。たとえばシャンプー台が壊れた時も自分で交換したり。

業者に依頼すると1台10万円ほどかかることもあるというシャンプー台の修理も、自分たちで行うことで経費を削減。

さらには、カラーやカットの際にはタオルではなく使い捨てのネックペーパーを使用。

これでタオルを洗濯する必要がなくなり、店舗によっては光熱費を多い時で1カ月、約6万円節約できたといいます。

またカラーなどのチューブも、最後の最後まで無駄なく使い尽くします。

ヘアーサロンIWASAKI 広報部・岩崎麻由部長：

最後は口の部分を切って中をかきだすんですけど、それによって5グラム位はとれる。そこまで使い切るとリサイクルにまわすことができる。廃棄費用がかからない。

そうした取り組みが評価され、「ヘアーサロンIWASAKI」は6年前、日本サービス大賞の地方創生大臣賞を受賞しました。

美容室を取り巻く厳しい環境の中でも、独自のサービスで奮闘を続けています。