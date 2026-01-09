プライベートまで追跡し話しかけ…ILLITメンバーの身辺を脅かす行為が多発　所属事務所「いかなる手段も」【全文】

年末のNHK紅白歌合戦にも出場したガールズグループILLIT（アイリット）をめぐり、度を越えた私生活侵害や身辺を脅かす行為が続いている。

1月9日、所属事務所BELIFT LABは公式立場を発表し、「最近、ILLITが海外での公式日程を終えた後、個人日程を消化して帰国する過程で、一部メンバーに対する深刻な私生活侵害事件が発生した」と伝えた。

【写真】ウォンヒの至近距離SHOT「透明感えぐい」

それによると、アーティストの帰国情報が流出した状況を事前に把握し、帰国直前に出発空港および航空便の時間を変更したものの、その変更情報すらリアルタイムで流出していた。

ILLITメンバーを追跡した人物は、接近して会話を試みるだけでなく、「マスク着用の有無を指摘し、アーティストの意思に反する写真撮影を要求するなど、メンバーたちに脅威を加えた」という。

所属事務所は「アーティストの個人日程までリアルタイムで追跡し、現場に現れて接触を試み、脅威を加える事件が発生したことを受け、もはや黙認できない水準に達したと判断した」と述べたうえで、「無寛容の原則のもとで厳重な法的責任を問う」と強調した。

（写真提供＝OSEN）ILLIT

そして「ストーキング行為からアーティストを保護するためであれば、いかなる手段や方法も選ばない」とし、「ファンの皆さまの積極的な情報提供とご協力をお願い申し上げる」と要請した。

なお、ILLITは来る1月13日、日本2ndデジタルシングル『Sunday Morning』をリリース予定だ。

BELIFT LABの公式立場全文は、以下の通り。

こんにちは、BELIFT LABです。

最近、ILLITメンバーの個人情報を違法に取得し、身辺を脅かす行為が度を越しているため、これに対するBELIFT LABの立場をお伝えいたします。

最近、ILLITが海外での公式日程を終えた後、個人日程を消化して帰国する過程で、一部メンバーに対する深刻な私生活侵害事件が発生しました。

当社は、アーティストの帰国情報が流出している状況を事前に認知し、アーティストの安全確保のため、帰国直前に出発空港および航空便の時間を変更しました。それにもかかわらず、多数の人物がすでにアーティストの該当航空券情報まで確保しており、変更された空港にまでアーティストを追跡してきました。

さらには、アーティストに接近して会話を試みることにとどまらず、マスク着用の有無を指摘し、アーティストの意思に反する写真撮影を要求するなど、メンバーたちに脅威を加えました。

当日変更された航空券情報は、アーティスト本人とごく少数の関係者のみが把握していた非公開情報であったにもかかわらず、リアルタイムで流出したという点において、当社は本件を非常に重大に受け止めています。

当社は、所属アーティストの個人情報を違法に取得し、非公開の日程に現れる行為が非常に深刻な問題であるとして、これに対する法的対応を進めていることをこれまで数度にわたり明らかにしてきました。

それにもかかわらず、アーティストの個人日程までリアルタイムで追跡し、現場に現れて接触を試み、脅威を加える事件が発生したことを受け、もはや黙認できない水準に達したと判断しました。

これにより当社は、関連航空会社に対し、情報アクセス履歴およびログ記録確認のための積極的な協力を要請しました。それだけでなく、アーティストを脅かすストーキング行為者に対する証拠を常時収集しており、いかなる合意や情状酌量もなく、無寛容の原則のもとで厳重な法的責任を問うことを明確に申し上げます。

今後も当社は、所属アーティストが安全な環境のもとで活動に集中できるよう、最善の努力を尽くしてまいります。

特に、ストーキング行為からアーティストを保護するためであれば、いかなる手段や方法も選ばないことを、あらためて申し上げるとともに、ファンの皆さまの積極的な情報提供とご協力をお願い申し上げます。

ありがとうございます。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。