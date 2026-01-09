大人世代（30〜40代）のTikTok利用実態調査の結果が話題を集めている。

日本におけるTikTokの月間アクティブユーザー数は4200万を突破し、3人に1人が利用している。広告出稿企業も48万社を超しているそう。

大人世代はTikTokで何を見ている？

大人世代のTikTok利用実態調査（2025年9月）によると、大人世代のTikTokニーズが急速に拡大しており、68.5％が「TikTokを見ることで日常の選択肢が増えた」と回答したことがわかっている。TikTokを“情報収集の場”として活用しており、利用方法として93.5%が「動画を視聴する」と回答。人気のコンテンツとしては「エンタメ」「ライフハック」「ビジネス・経済」などが挙がっている。

また、大人世代の62.5%が、TikTokがきっかけで「新しい趣味や関心を持つようになった」と回答。実際に「動画の真似をして商品を購入した」「流行っているパン屋さんに行った」「人生で初めて趣味のグッズを海外サイトから購入」などの行動が挙げられている。

ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサーを務めるイラストエッセイストの犬山紙子氏は「どんな動画を見ることが多い？」という質問に対して、「ハンドメイド系の動画を見るのが好きで、『こんな手作りのものを作った』というものや、『ミニチュアを作った』というものを見ることが多い」とコメントした。（『わたしとニュース』より）