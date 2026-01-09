高市早苗首相の台湾発言に対する中国の猛反発が年明け以降も続いている中、高市批判を展開している中国の呉江浩・駐日大使がＸ（ツイッター）に７日付で投稿。高市首相に発言撤回を要求した。在東京の中国大使館もリポストしている。

呉江浩大使は７日に行われ、中国大使の参加が慣例となっている日中経済協会と日本国際貿易促進協会による新年賀詞交歓会を異例欠席していた。

呉江浩大使は７日夜の日付でＸに「中国外交部報道官」の発言として、「高市早苗首相の台湾に関する誤った言論は中国の主権と領土保全を侵害しており、公然と中国の内政に干渉し、中国に対して武力による威嚇を行った」と記載。中国側の動きを「完全に正当かつ合理的であり、合法的」とし「われわれは日本側に対し、問題の根源を直視し、反省して誤りを修正し、高市早苗首相の誤った言論を撤回するよう求める」と投稿した。

約３００件のコメントが相次いでおり「内政干渉はやめて」「誤って撤回しても今以上に経済面軍事面で圧力かけそう」「何も間違っていない」「話が長い」「高市首相は『可能性がある』と言っただけなのに、なぜ『武力による威嚇』になるのか？」「大使館閉じて帰れ！」「正論で何ら誤っておりません」「中国大使って…」「まだそんなこと言ってるのか」「大阪総領事が勘違いしたせいで話がこじれてますけど、彼に謝罪させたらどうですか？」「早く国に帰れば？」との投稿が続き、荒れ模様となっている。