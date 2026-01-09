寒い日こそ「揚げ物日和」。おうちで楽しむ、至福の揚げたて時間♪

冷たい空気に包まれるこの季節、「揚げ物」の香ばしい匂いとあったかい湯気は、何よりのごちそう。サクッと揚がる音に心までほぐれて、食卓がふっと明るくなります。寒い日こそ、揚げたての幸せをおうちで。揚げ物パーティー気分を楽しんでみませんか？

揚げたてがごちそう。冬のおうち揚げ物

みそカツ

サクッと揚がった肉厚のカツに、甘辛い味噌ダレをたっぷりまとわせるみそカツ。お店で味わうような濃厚なコクと香ばしさが、おうちでも簡単に再現でき、途端に食卓がごちそうモードになる一品ですよね。





小さくてかわいいひと口サイズなのに、かぶりつけばプリッと海老の旨みが弾けるポップコーンシュリンプ。衣は軽く、サクッと香ばしく、つい、もうひとつ！ と手が伸びる中毒性があります。



おうちパーティのフィンガーフードとしても、お酒のあてとしても万能。

ディップを変えれば味のバリエーションも無限で、子どもも大人も一緒に楽しめるのが魅力です。

ポップコーンシュリンプ｜Instagram（＠stile_jiyugaoka）ポテトチーズボール

ふわっとしたマッシュポテトの中から、トロりとチーズが溶け出す瞬間の幸福感。

外側はカリッと軽いのに、中はほくほく×濃厚で、思わず笑ってしまう“背徳のおいしさ”です。



おやつにも、パーティにも、夜のちょい飲みにも活躍する万能スナックで、揚げているときから香りだけでテンションが上がり、揚げたては格別。



ひと口食べれば、まるで韓国屋台の人気メニューをそのまま持ち帰ったような気分になれますよ。

ポテトチーズボール｜Instagram（＠chiori.m.m）カラマリ（イカリングフライ）

主にイタリア語で「イカ」を意味するカラマリは、カラッと揚がった軽い衣の中から、ふわっとやわらかいイカの旨みが広がる、上品で食べやすい揚げ物。



塩をひとつまみ振るだけで立派な前菜になり、レモンを絞れば爽やかさが加わってさらに美味。海の香りと揚げ物の香ばしさが絶妙に合わさり、ワインにもビールにも寄り添ってくれる万能フライです。



外食のイメージが強いカラマリも、おうちで作ると驚くほど軽やかで食べやすく作れると思います。家族でシェアしながら楽しめる、ちょっと大人の揚げメニューもイチオシです。

カラマリ｜Instagram（＠marievolution731）フライドポテト

シンプルだけど、揚げ物の中でも圧倒的な人気者のフライドポテト。

揚げたてのポテトは、外はカリッと、中はほくほく。この食感だけで幸せが広がります。



塩だけでシンプルに味わってもいいし、ケチャップやチーズソース、ガーリックなどでアレンジすれば無限の世界に。



大人の夜食にも、子どものおやつにも、家族みんなが笑顔になれる定番フライは間違いなしのスター選手です！

フライドポテト｜Instagram（＠muccinpurin）クリームコロッケ

サクッとした衣を割った瞬間に、熱々のクリームがとろ〜り流れ出すクリームコロッケ。

口に入れれば、クリームの優しい甘さと具材の旨みがふわっと広がり、洋食屋さんのような幸福感に包まれます。



手作りとなると難しそうに感じるけれど、クリームは固めに仕上げてしっかり冷やし固めるなど、コツをつかめば実は簡単で本格的な仕上がりになるんです。



特別な日のメインとしても、家族のリクエストに応える一皿としても喜ばれること間違いなし！ パンに挟んでバーガーにするのも捨て難い！

クリームコロッケ｜Instagram（＠rina_kitchen）手羽中唐揚げ

手でつかんで豪快に食べたくなる、ワイルドでクセになる揚げ物と言える手羽中の唐揚げ。骨付きならではのジューシーさがあり、噛むほどに旨みがあふれ出します。



シンプルな塩味も、ガツンとニンニク醤油も、スパイスを効かせた大人味も相性抜群。

ビールのおつまみとしてはもちろん、子どもも喜ぶかぶりつきメニューとしても人気ですよね。熱々の手羽中をハフハフ言いながら頬張る瞬間は、おうち飲みの醍醐味そのもの！

手羽中唐揚げ｜Instagram（＠angeakanek）

揚げたてがあれば、寒い日もごちそう！

揚げ物はちょっと手間がかかる分だけ、食卓にワクワクを運んでくれる存在。

カラッと揚がる音や、立ちのぼる湯気、ひと口目のサクッと感……。その全部が、ごちそうです。



寒い季節こそ、おうちで揚げたてを楽しむチャンス！

特別な日じゃなくても大丈夫。今日は何を揚げよう？ そんな会話から、いつものごはんが少し楽しくなるはずです。