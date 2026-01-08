ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツの人気ドーナツ「ポン・デ・リング」「チョコリング」やドリンクをモチーフにした新コラボアイテムが1月9日、レディースブランド「LEPSIM（レプシィム）」などで販売されます。

【ヤバイ！】かわいい！ 「ポン・デ・リング」トートバッグ、「ハニーディップ」ニット

ミスタードーナツとレプシィムのコラボは2025年1月に第1弾が発売。今回のコラボでは、ミスタードーナツ55周年にちなみ創業時の店舗外観や店内をモチーフにした「フォトプリントパーカー」（5990円）、イラストレーターのケイリーンさんが描き下ろした「ホット・セイボリーパイ BBQ フランクフルト」をデザインした「イラストパーカー」（5990円）、「ハニーディップ」がプリントされた「ニットプルオーバー」（6600円）、「ポン・デ・リング」や「チョコリング」などのイラストがプリントされた「スウェット」（5990円）、「トートバッグ」（2990円）、ミスタードーナツのロゴを配したソックス（1320円）などがラインアップ。

「and ST（アンドエスティ）」、ZOZOTOWNなどでも購入できます。