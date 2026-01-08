日本卓球23歳が「そろそろ化けるかも」 急遽の代替出場→伊藤美誠を圧倒「何があったんだ」の声
WTTチャンピオンズ・ドーハ
卓球のWTTチャンピオンズ・ドーハは7日に1回戦が行われ、世界ランキング15位の長崎美柚（木下アビエル神奈川）が、同9位の伊藤美誠（スターツ）を3-0で破った。急遽の代替出場で、会心のストレート勝ちを見せた23歳には、ファンから反響があがっている。
終始ペースを掴ませなかった。2ゲームを連取し迎えた第3ゲーム。10-3とマッチポイントを迎えると、長崎は伊藤の決死のサーブも見事に捌ききって、ミスを誘った。昨年12月「WTTファイナルズ香港」では、フルゲームの末に4-3で勝利した伊藤を圧倒。成長を示した。
当初出場予定だった橋本帆乃香の負傷により、5日に急遽出場がアナウンスされた。長崎は自身の公式Xで「2026年国際大会初戦を勝利しました」と報告。ワールドテーブルテニス（WTT）日本語版公式Xも「急遽、代替出場の長崎が初戦勝利！ 昨年末のWTTファイナルズ香港に続き伊藤を撃破」と記して結果を伝えると、ネット上のファンも反応した。
「長崎選手強くなってるなあ そろそろ化けるかもしれない」
「うそん。これは意外」
「前回は接戦だったが今回は圧倒 新世代の台頭」
「ながみゆちゅんもすごいけど、みまちゃん何があったんだ…」
「勝つと思ってたけど、ここまで圧倒できたのは、成長の証」
「おぉ！最近ながみゆの活躍が嬉しい」
長崎は2回戦で、同17位のサビーネ・ウィンター（ドイツ）と対戦する。
（THE ANSWER編集部）