12年に一度の大幸運期がスタート!? 【2026年上半期】Keikoの月星座別、開運法

2026年前半は誰にとっても“新時代の幕開け”。大きな星々の動きが導く抜本的な変化の中では、月星座が内包するあなたの奥底にある意識や能力、魅力がカギに。さまざまな揺らぎは追い風と捉え、これからやってくる大変革の波に乗りましょう。

“理想の社会”が本格化。挑戦や冒険に追い風あり

月を使った開運法「Lunalogy Ⓡ」創始者のKeikoさんいわく、2026年は「新しい歴史の幕開けになる」とのこと。

「その前兆は2025年前半から表れていました。私たちに理想の世界を与えてくれる海王星と、現実化をもたらす土星が、12星座のトップバッター・牡羊座に入宮。しかも、非常に稀な角度で重なったことから、歴史に残るような大きな転換期となることが示唆されました。しかし、それは一時的なもので、後半は土星と海王星が牡羊座から魚座に逆戻り。さらに、革命の星・天王星が、双子座から牡牛座へ逆行。影響力の強い3つの惑星が揃って1つ前の星座に戻ったことで、大転換期は序章にとどまり、迷いの色濃い後半となりました」

そんな3大惑星が’2026年前半に歩みを進め、再び次のサインへ。

「1月27日に海王星が、2月14日に土星が牡羊座に入ります。そして、4月26日には天王星が双子座入り。今度は定着するため、大転換期への揺らぎが終わり、新たな歴史が本格的に幕を開けます」

では一体、2026年前半にどんな歴史が動き始めるのだろう。

「海王星と土星が牡羊座に定着することで、これまでとは全く異なる理想的な社会やシステムが実用化されそうです。また、天王星が、情報やコミュニケーションを司る双子座に定着することから、新しい伝達システムの構築もあるかも。そんな2026年前半をよりよく過ごすために意識したいのは、過去に囚われず、自分を前に進めること。新たな物事へのチャレンジや冒険が、開運のカギとなります」

なりたい自分を追求して大吉星・木星とシンクロ

そのうえで、幸運を引き寄せるべく味方につけたいのが月星座。

「月星座とは、自分が生まれた瞬間に月が滞在していた星座のこと。月星座を活用すれば、月の引力により、まさに“ツキ”を引き寄せられます。2026年前半の3大惑星の配置と、自分の月星座がどのような関係性にあるのか。そこからどんな半年になり、そして幸運のビッグウェーブに乗るには何をすべきか、よりパーソナルな指針を得ることができるのです」

また、前半の自分にどんな幸運がもたらされるのかを知りたい時のヒントとなるのが、宇宙一の大吉星・木星の存在。

「6月29日までは木星が蟹座に滞在する蟹座木星期ですが、30日からは獅子座木星期がスタート。木星が獅子座に入ると、猛スピードで物事が進んでいきます。その速度に適応するため、4月くらいから前倒しで準備を進めておくことが必要です。理想的な社会への転換に合わせて、自分自身がどうありたいのか、きちんと整理しておきましょう。プライベートな時間の確保など蟹座の要素も取り入れ、自分を高めること。新たな歴史の一歩を踏み出すうえでの道標として、大きな助けとなるはずです」

あなたの月星座は？

月星座とは、生まれた時に月がどの星座に位置していたのかで定まり、あなたの深層心理に通じていると考えられているもの。まずは、こちらからあなたの月星座を調べてみましょう。

月星座・牡羊座

もう誰にも合わせない。新しい歴史の担い手は、この私！

2026年前半の大きな潮流として、土星と海王星が牡羊座に定着し、新たな歴史が本格的に始まると先述しましたが、月星座牡羊座の人は、まさにその当事者となります。あなたが歴史を作ると言っていいほどに！ そのため自分はこれからどう生きていきたいのか、ここでしっかり確認する必要がありますし、わざわざやろうとしなくても、そうせざるを得ない出来事が起こるかもしれません。

月星座牡羊座は、思い立ったら即行動したいタイプです。今すぐ自分の生き方を見つめ直したいという人は、これまでやったことのないことに取り組むと、目指すべき方向性がクリアになるでしょう。例えば、新しい仕事はそのひとつ。手軽なところでいうと、食べたことのない食材にトライする程度でもOK。新たな何かに直面することをきっかけに、生まれ直すくらいの勢いで人生そのものが変わるはず。

また、ラッキースター・木星の影響でこの時期絶好調になるのが、引っ越し運。前半の運勢も踏まえ、これまで好んで目星をつけていたエリアとは違った場所に引っ越すと、運気がグンと上がりそうです。パートナーがいる人は、その相手と新たな家で家庭を築くのにもとても良いタイミング。いずれにしても、引っ越しを考える機会があるなら、その波に乗るのが正解です。

2/21

まさにここから新章がスタートするスペシャルな日。これまでやりたいと思いながらも、できなかったことを始めてみて。それがとくにない人は、未経験のことに取り組むのがおすすめ。

4/10

月星座牡羊座の長所である行動力がマックスに。宇宙が全面的にバックアップしてくれているので、かなり高望みなチャレンジをしても、成功する可能性あり。

月星座・牡牛座

安定なんてツマラナイ。内なる覚醒に導かれ、人生の新章が開幕。

月星座牡牛座は、潜在意識など自分の内なる部分で覚醒が起きそうです。2026年前半、土星と海王星が牡牛座にとってスピリチュアルな領域に入ることから、そのきっかけはちょっと不思議な出来事によってもたらされる可能性があります。例えば、ある瞬間に「この光景、以前も見たことがある」という気がしたり、ずっと前に亡くなった親戚の夢を見たり…。この世の中には、目に見えるものだけではなく、古来、日本人が八百万（やおよろず）の神を信じてきたように、目に見えないものは存在しているのではないでしょうか。前半はそういうところに何らかの形でアクセスして、これまでの生き方や人生観がガラリと変わりそうです。

牡牛座はそもそも安定感バツグンの月星座ですが、今の仕事を辞めて、より自分らしい道へと転向する、なんてこともあるかもしれません。人間関係においてもある種の悟りを得て、これまでとは違ったタイプの人たちとの交流を楽しむようになるでしょう。

前半は木星の恩恵で、コミュニケーション運がホットなこともあり、苦手だと思っていた人ともいい関係性が築けそうです。まずは自分から話しかけてみて。SNSの発信も追い風で、あなたのポストの影響力が拡大へ。場合によっては、インフルエンサーの仲間入り、なんてこともあるかも。

your lucky day

3/31

そこにいるだけで月星座牡牛座の魅力が発散される日。イベントなど大勢が集まる会に行くと、いい出会いがありそう。プレゼンなどで人前に出るのも◎。仕事の評価アップに直結。

5/17

豊かさの扉が大きく開き、リッチの道へまっしぐら。自分の得意を生かして、将来への種まきを。ポートフォリオを関係者に送るなど、売り込むなら今！

月星座・双子座

イメチェンの好機。“時代の寵児”にふさわしく、変わるなら大胆に。

月星座双子座の場合、3大惑星のなかでも注目したいのが、天王星との関係性。なにせ双子座には、4月26日に革命の星・天王星が自分の星座に入宮するというビッグイベントが控えています。そんな幸運のタイミングにスタートダッシュをキメるなら、革命の星という名にふさわしく、大胆なイメチェンに着手するのが得策です。髪型を変えるにしても、髪を切る程度ではなく、金髪にしたり、メッシュをたくさん入れたりするくらいの大胆さは持ち合わせておきたいところ。それにより自分の意識や、目指す方向性が変わり、ひいては人生が一変するでしょう。元来、双子座は変化に柔軟な月星座なので、イメチェンにも抵抗はないはず。

加えて2026年前半は、土星と海王星が牡羊座に入ることで、月星座双子座の人脈が活性化されます。外見が変わることで付き合う人も変わり、新たなグループとの交流が生まれそうです。

木星の動きに着目すると、今期は金運が絶好調。とはいえその恩恵は一攫千金的なものではなく、仕事によってもたらされます。本業はもちろん、マルチタスクが得意な月星座双子座の場合は、副業でツキが回ってきそう。軽い気持ちで始めたアルバイトや、たまたま人から頼まれた仕事の評価がグングン上がり、本業を超える収入になる、といった嬉しい展開への期待もあり。

your lucky day

2/17

仕事、パートナー、人間関係…何かしらのひらめきが降りてきて、人生を変えることになりそう。ひらめきは忘れないようにメモしておくこと。

4/27

イメチェンをするなら、天王星が双子座入りを果たす翌日となるこの日が最適。天王星のリズムと合わせて、新しい運気を取り込んで。大胆にセルフプロデュースした髪型やファッションで、街を闊歩。

月星座・蟹座

理想と使命の一体化。あなたを待つ人のもとへ、愛を届ける。

2026年前半、土星と海王星が牡羊座に定着することにより、月星座蟹座は仕事における大転換期を迎えます。もしもあなたが、今の仕事を“生活のため”と割り切ってやっているなら、もっと自分が社会に貢献できるような意義ある仕事に目覚めそうです。それは理想と使命が一致した、ライフワークといえるかもしれません。月星座蟹座の人は、もともと優しく、他者の心の痛みもわかるので、本来の性質に立ち返るのでしょう。すでに理想と使命が一致した仕事をしている人は、より高い意識で取り組むようになるはずです。

そして月星座蟹座といえば、2025年6月から引き続き、12年に一度のラッキーイヤー・蟹座木星期の真っ最中。それも残すところあと半年、6月29日までなので、追い風が吹いているうちにジョブチェンジなど、やってみたいと思ったことをすべて実行してみましょう。そのどれもが拡大へと繋がります。今はあらゆる運が好調ですが、とくにアピール運は活用するべし。常に自分にスポットライトが当たっているような状態なので、何かのオーディションやコンテストなどに応募すると、注目されること間違いなし。

6月30日からの獅子座木星期になると、金運が上昇。それまでにいろんな場所で自分の名前と顔を売っておくと、7月以降にそれが財産となります。

your lucky day

1/19

運命の出会いがありそう。この日に出会った人なのか、またはその出会いの先にいる人なのか、いずれにしても人生を変える重要な日。外出はマストで、いつもより行動範囲を広げた場所へ。

3/11

停滞していたことが、一気に前進。仕事に対するモヤモヤも、ここで晴れそう。自分の理想と使命を叶える仕事は何なのか、その答えにも辿り着けるかも。

月星座・獅子座

眠れる獅子が目を覚ます。海を越えた活躍も、射程圏内。

新たな歴史の幕開けを、かなり壮大なテーマで迎える月星座獅子座。2026年前半は、土星と海王星が自己成長や可能性を支配する領域に入るため、未知なる世界に飛び込んだり、価値観を刷新したりするような状況に直面するでしょう。この機にやるべきは、住む場所や働く場所、仕事も国内に限らず海外にも目を向けるなど、活動範囲を広げること。自分の上限を超える意識で物事や人生を考え、実際に行動に移すことが、運気の波に乗る秘訣です。

まずはその地ならしとして外国語を学ぶのが、最良の一手。英語はもちろん、ほかの言語でも、自分の興味のある国で使われている言葉を、スクールなどで本格的に学んでみましょう。ほかにも、現地の情報を発信している海外在住の日本人のＳＮＳをフォローして、リサーチするのもおすすめです。

月星座獅子座は、木星が自分の星座に入る6月30日から、12年に一度の大幸運期がスタートします。今はそこに向けて、インスピレーションを高めておくことも絶対的に必要です。どんなに些細なことでも、何かひらめいたらメモしておくといいでしょう。4月頃には、獅子座木星期のブレンドが始まり、俄然注目度がアップ。リーダーに抜擢されるなど、白羽の矢が立つ経験を一度でもすると、獅子座木星期本番の7月からすぐに勢いに乗れるはず。

your lucky day

2/17

あなたを次のステージへと引き上げてくれる、有益な人と出会えそう。仕事の延長線上や、趣味の集まりなど、「話が合うな」と思ったらそのサイン。交流を持ち続けておきましょう。

3/20

コンテストやオーディションに応募するなら、スポットライトが当たりやすいこの日が正解。審査員の目に留まり、のちに嬉しい結果が待っているはず。

月星座・乙女座

必要なのは、信じる勇気。信頼が最上級の財産に。

月星座乙女座といえば、自分よりも他者を優先するタイプ。2026年前半のあなたに訪れる大転換は、そんな人との関わり方です。これまでは人に何かをしてあげることが多い人生だったと思いますが、今後はたっぷり受け取る側になるかもしれません。土星と海王星が牡羊座に入る前半以降、月星座乙女座は、特定の誰かと信頼関係を深め、それにより内なるエネルギーを得られるようになるからです。

相手はロマンスの対象かもしれませんし、仕事関係の人という可能性もあります。とはいえ、月星座乙女座は控えめなタイプでもあるので、信頼関係を深めるといっても、自分からはなかなか積極的になれないのでは。しかし、前半は新たな歴史の幕開け。少しでも相手のことを知りたいと思ったら、プライベートな質問で現状打破を。距離を縮めるには有効ですし、私的なことを聞くのは失礼かもと思っているのは、案外あなただけということも。

木星からもたらされる幸運も、実は人間関係がキーワード。前半は、友情やチームワーク、人脈を育む好機です。ただ、月星座乙女座の人は、顔には出さないものの、人をシビアにジャッジしがち。何度か話すうちに真の魅力が見えてくることもあるので、まずは第一印象で相手を判断しないこと。先入観を捨てるべしと肝に銘じて。

your lucky day

3/3

これまでの努力が実る日。上司から褒められたり、クライアントから感謝されたりと、コツコツがんばってきたことが認められたと実感できそう。心満たされる。

4/4

人気運が急上昇。普段は利他的な月星座乙女座だけれど、前半は多少のわがままは受け入れられるので、“いつもより欲望に素直になる”という練習をこの日にしてみて。

月星座・天秤座

まがいものの愛は自然淘汰。深く静かに、真の愛を育てる。

2026年前半の新たな歴史の幕開けにより、月星座天秤座は、恋愛、結婚、パートナーシップにまつわる意識をアップデートする必要に迫られます。前半は、夢や理想を司る海王星の影響で、見た目がタイプなど浮ついた恋愛を楽しんでいたい半面、堅実な土星は地に足のついた相手を選ぶべしとプレッシャーを強化。心が千々に乱れそう。パートナーがいる人は、「この人とこのまま付き合っていていいのだろうか」と疑問が湧いてくるかもしれません。そんな不安定な状況に耐えられず、前半は決着をつけたくなるはず。

その結論は海王星に委ねると、今後約14年間、不安定な状態が続くので、土星に従うのが正解。もしも今、将来性を感じられない人と付き合っているなら、その関係は自然と解消していく方向へ。シングルでパートナーを探している人は、仕事的にも人柄的にも信頼できる相手を選ぶようにするといいでしょう。いずれにしてもパートナーが堅実な人であれば、公的な関係、つまり入籍に至る可能性大です。

木星による恩恵は、ずばり仕事運。月星座天秤座は「仕事なんてつまらない！」と言い出しそうですが、あなたが好きな“スポットライト”を浴びる機会が訪れるかも。憧れのポジションがある人は、上司に直談判すると、すんなり希望が通りそうです。

your lucky day

2/14

この日を起点に周りにいる人たちの顔ぶれがドミノ倒しのごとく変わり、今付き合っている人がいるなら、別れるか否かの答えが出るかも。人間関係が一気に刷新。

4/2

憧れの人とお近づきになれる予感。偶然のタイミングを見計らうのもいいけれど、星の支援を受けているこの日は、自分から話しかけてみるのもあり。フランクな挨拶が好印象。

月星座・蠍座

幕開けは日常にあり。まずは暮らしのリズムを整えることから。

土星と海王星が牡羊座に入ることで月星座蠍座に突き付けられるのは、これまで徐々に蓄積されてきた日頃の不摂生。睡眠時間が毎日短かったり、ジャンクフードばかり食べていたり…。もしもそういったことに心当たりがある人は、今まではそれでも支障がなかったかもしれませんが、新たな時代の幕開けとなる2026年前半は、その弊害が出やすくなります。ここで生活習慣や食事、働き方などを見直し、健康的なスタイルに一新しましょう。

月星座蠍座に起こるマインドチェンジは、仕事や恋愛などと違ってちょっと地味…と思うかもしれませんが、それらすべての運を掴むための土台となるのが心身の健康です。ビッグチャンスが来た時に、すぐにその波に乗れるように、体力をつけておくべき。この半年で不摂生を正すのはもとより、とにかく一日を無駄にしないこと。仕事や家事などデジタルツールで効率化できることがあれば、導入を検討して。

前半にラッキースター・木星が後押しするのは、あなたの成長や、ブレイクスルー。月星座蠍座には自分のコンフォートゾーンを守る性質がありますが、そこから飛び出すことがツキを呼び込むアクションに。すでに持っているスキルのさらに上を目指したり、海外に目を向けたりすることで、嬉しい成果を得られるはずです。

your lucky day

2/21

潜在意識が刷新される日。それにより、自分の可能性にブレーキをかけていた思い込みや偏見がなくなります。結果、これまで眠っていた底力が開花。

5/2

ご縁の引き寄せ力が最大化。プライベートと仕事、どちらもあり得る状況で、「こういう人とお近づきになりたい」と言語化すると、理想に近い人と接点ができそう。

月星座・射手座

自分らしさの新機軸。本気の情熱が、すべての原点。

新しい体験を求めて足取りも軽やかに、あちこち飛び回るようなタイプの月星座射手座。そんなあなたに起こるマインドチェンジは、趣味や自己表現に関わる領域。海王星の影響で、本当に自分が好きなものは何なのか、本来の自分を表現できているのだろうかと軸が曖昧になってしまいそう。そのためいろんなことを手当たり次第試したくなりますが、元来、軽やかな月星座射手座なので、むしろそれくらいのスタンスでOK。そのなかからピンときたものがライフワークとなり、ゆくゆくは収入の拡大へと繋がるでしょう。

2026年前半は、恋愛にも新たな歴史の幕開けが。この時期の趣味と恋愛は、まるでコインの裏表のように密接に関わり合い、趣味を通じて知り合った相手との交際が始まったり、関係が深まったりしそうです。マジメな土星の存在もあるので、それはお遊び的なものではなく、真の愛に発展するはず。

大吉星・木星も、特定の相手と深い絆や信頼関係を築けるようにとバックアップ。月星座射手座は根っからの自由人なので、人と深く関わることで自分の行動が制限されることをよしとしませんが、この半年はその気持ちを抑え気味にして。信頼できる相手のペースに少し合わせると、一人の時は見えなかった景色に気づき、人生をより味わい深く感じるようになるでしょう。

your lucky day

4/17

行動すればするほど、運が上向く日。週末にかけて少し遠出をしてみるのがおすすめ。移動距離が長いほど、運が拡大。

5/31

てこの原理のように、少しの努力で最大の効果を得られるラッキーデー。今後、発展させたいことの種をまくのに適しているので、例えばSNSを使って顔出しでメッセージを発信するなど、自己表現の新機軸に充てるのも◎。

月星座・山羊座

“幸せ”の再定義。優しいぬくもりに、心満たされる日々。

月星座山羊座は、土星と海王星が牡羊座に入ることで、自分の家庭や居場所など生活の土台で大きな変化が起こりそう。家庭はいわば、人生の基盤。それが2026年前半は揺らいで、新たに作り替えるフェーズに入るのです。例えば親の離婚など、家族の誰かが“出ていく”ような出来事かもしれません。

表面的にはネガティブな歴史の幕開けに感じてしまうと思いますが、それこそ“家”に例えると、定期的に補強しなければ安全に暮らし続けることはできません。時期に差はあるものの、誰にでも巡ってきます。ここで改めて、自分が安心して心地よく暮らせる場所を考えてみましょう。例えば今は都会のマンションで暮らしていて、何かと便利だけれど、どこか落ち着かない。それなら自然豊かな郊外に引っ越そう。そんなふうに住み替えを決めるにもいい時期ですし、そこまでは難しくても部屋のインテリアをガラリと替えるだけでも、マインドチェンジに有効です。

そんな月星座山羊座は、木星との関係性を見ると、実はこの半年は結婚の好機です。その意味での住み替えということもあり得ます。パートナーがいる人はもちろん、シングルの人もマッチングアプリなどで出会った人と急展開、なんてことがありそう。仕事人間というより、誠実で温かみのある人が、生涯のよき伴侶の目印です。

your lucky day

1/19

これまで思い描いてきた将来設計が、この日から少し変わってくるかも。家庭の変化に備えて、ここでしっかり考え直しましょう。

3/3

恋の成就の予感あり。シングルの人は、ときめく相手が現れるのでは。意外な場所での偶然の出会いに期待して。パートナーがいる人は、婚約や結婚など次のレベルに話が進みそう。

月星座・水瓶座

革命児の本領発揮。常識はデリート、新ルールはあなたが上書き。

新たな時代の幕開けを告げる土星と海王星が、月星座水瓶座の学びやコミュニケーションを刺激。これらにまつわる向き合い方やシステムを、一切合切変えたくなりそうです。例えば、これまで学ぶ側だったとしたら、教える側に回ったり、対面で受けていた講義をオンラインに変えて、自分の好きな時間に学べるようにスケジュールを組み替えたり…。すべてはあなた次第。

2026年前半は、思考にも大きな変化の波が到来。そもそも月星座水瓶座は理論派で、エビデンスのないことは信じないタイプですが、スピリチュアルな現象も受け入れられるようになるほど、これまで常識だと思っていたことがリセットされる感覚です。それはもちろん、あなたにとってポジティブなこと。思考の広がりによって、人とのコミュニケーションがますます円滑になりますし、生き方も柔軟になるでしょう。

ラッキースター・木星からもたらされる幸運の在り処は、健康にまつわる習慣です。とくに運動をするとツキが回りやすいので、これを機にジムの会員になってみるのもいいのでは。汗をかくことの気持ちよさなど、何か気づきがあるかもしれません。さらに、食生活を見直すことも大切です。栄養バランスを考えるのはもちろん、オーガニック食材を選ぶなど、体に入れるものの質を上げることにこだわって。

your lucky day

2/17

新たな生き方に迷いがなくなり、方向性が定まりそう。楽しそうに生きている人たちの実例をSNSなどでチェックして、自分が目指すべき姿のイメージを膨らませましょう。

4/27

これまで乗り越えられなかった壁を、ついに突破できる日。その経験が自信となり、ひいては恋愛、仕事など、あらゆることにいい影響が波及しそう。

月星座・魚座

感性がお金に変わる。もらう人から、価値を生み出す人へ。

月星座魚座は、土星と海王星の影響で、お金の稼ぎ方が大きく変わるかもしれません。例えば、会社員だった人がフリーランスに転身する、といったことが起こりそう。自分の才能やセンスを生かせば、それにふさわしい収入が得られると確信するからです。フリーランスとまではいかなくても、会社勤めをしながら副業やアルバイトを始めて、収入をより安定させる、といった選択肢もあるでしょう。

そもそも心優しく、人から何か頼まれると断れないタイプの月星座魚座は、組織の中にいると自分には不向きな仕事も引き受けてしまって、モヤモヤすることが多いはず。才能と収入が結びつきやすい2026年前半は、自分の好きなことや得意なことを振り返って、自分軸をしっかり確認する必要があります。すでに今の環境で才能が生かせていると感じている人も、受け取っている額が妥当なのか、リサーチしてみて。不満があるなら、別の収入源を模索するのにいいタイミングです。

木星からの恩恵は、恋愛のチャンスが多数到来。シングルの人は行く先々に出会いがあってもおかしくない状況です。とはいえ、実りある結果になるかは、また別の話。パートナーがいる人は、二人の関係がますます発展しそう。記念日を一緒に祝うなど、盛り上がりを感じられるでしょう。

your lucky day

2/21

金運が絶好調。誰かから予想以上のお小遣いをもらったり、仕事で多くの手当がついたり…。副業の依頼があったら、引き受けるべし。棚ぼたの金運も含まれるので、宝くじを買ってみるのもいいかも。

3/19

長い間、思い描いていたことが現実になりそう。あるいは、その手応えが感じられる日。採用が約束されるなど、“確約”がもらえることも。

Keiko

月を使った開運法「Lunalogy（R）」、新月・満月を使った願望達成法「パワーウィッシュ（R）」創始者。moon wellness life 月星座カレンダー付きの『anan SPECIAL 月星座パワーブック2026 』（小社刊）が好評発売中。