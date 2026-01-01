天竺鼠、解散 22年のコンビ人生に幕 元日にサプライズ発表「理由はひとつだけ」
お笑いコンビ・天竺鼠が解散することが1日、川原克己（45）のYouTubeチャンネルで発表された。2004年に結成してから、およそ22年におよぶコンビ人生に幕を下ろす。
【動画】天竺鼠が解散 元日にサプライズ発表
「瀬下に茶碗蒸しを食べさせよう！【天竺鼠 川原 究極シリーズ】」と題した動画内で、川原が「みなさまに、ちょっとお知らせがあります」と切り出すと「天竺鼠、20年以上やったんですけど、この度ですね解散いたします」と明かした。
続けて「2人で話し合った結果です。何回か話し合って、今後のことについて2人で話し合ってきたんですけど、解散という方向に話が進みました。理由、ひとつだけです。大きな理由がひとつだけあるんですけど、昔の友だちの頃に戻ろうということになりました。勝手ながらではありますけど、各々の幸せを考えた時に、解散ということが一番、自分らにとってベストだというところにいたりました」と話していった。
川原克己と瀬下豊（46）からなる同コンビは、2004年結成。『キングオブコント』では、2009年に7位、13年に3位という成績を収め、『THE MANZAI2013』ファイナリスト、『ABCお笑いグランプリ』第35回優勝などという成績を誇る。
