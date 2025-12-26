ホテルメトロポリタンのパンと苺スイーツで始める、ときめく2026年のご褒美時間

新しい一年のはじまりに、心まで満たされる甘いひとときを。ホテルメトロポリタンでは、旬の苺をふんだんに使った華やかなスイーツと、ホテルクオリティを自宅で楽しめるこだわりのパンが登場します。目にも美しく、味わいはリッチ。それでいて日常にそっと寄り添うラインナップは、自分へのご褒美にも大切な方への手土産にもぴったり♡この季節ならではの特別感を、ぜひ楽しんでみてください。

旬の苺を堪能する期間限定スイーツ

苺の魅力を最大限に引き出したスイーツが、時期ごとに楽しめるのもホテルメトロポリタンならでは。

「苺のヴェリーヌ」780円は、2026年1月6日（火）～2月28日（土）までの期間限定。

フレッシュな苺に、はちみつとレモンのゼリー、紅茶のゼリー、マスカルポーネムース、木苺のソースを重ね、最後まで軽やかな余韻が続きます。

2026年2月1日（日）～3月31日（火）には、「あまおうのミルフィーユ」830円と「あまおうのショートケーキ」830円が登場。

なお、1月6日（火）～1月31日（土）は「あまおうのミルフィーユ」に代わり、「苺のミルフィーユ」780円を提供。旬のあまおうとクリームの贅沢な組み合わせを楽しめます。

お取り寄せも可能な人気スイーツ

遠方の方や贈り物に便利なのが、ECサイト『JRE MALL』から購入できるスイーツ。「ピスタチオバスクチーズケーキ」3,300円は、2026年1月1日（元日）～4月30日（木）まで販売。

イタリア産ピスタチオを使用した濃厚で香ばしい味わいは、毎年リピーターの多い一品です。配送対応なので、特別な日のスイーツとしても重宝します。

ホテルメイドの贅沢パンに冬限定フレーバー

「プレミアムパン・ド・ミｍ」各600円は、2026年1月6日（火）～2月28日（土）までの限定販売。

ホテルオリジナルブレンド小麦粉と九州産高千穂発酵バター、北海道産生クリームなど厳選素材を使用したリッチな食パンです。

〈新作〉～加賀棒ほうじ茶～は、芳ばしい加賀棒ほうじ茶と黒豆の上品な甘みが魅力。～抹茶黒豆～は、抹茶のほろ苦さと黒豆の優しい甘さが調和し、朝食にもおやつにもおすすめです♪

新しい一年を彩る甘いご褒美を

苺が主役の華やかなスイーツから、素材にこだわったホテルメイドパンまで揃うホテルメトロポリタンの冬限定ラインナップ。

日常に少しの特別感を添えてくれる味わいは、忙しい毎日にやさしい余白を与えてくれます。

自分へのご褒美にはもちろん、気の利いた手土産にもぴったり。この季節だけの美味しさを、ぜひお見逃しなく♡