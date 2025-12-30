Ado¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¼çÂê²Î¤ÇÈäÏª¤·¤¿ ¡ÈÄã²»¥Ü¥¤¥¹¡É ¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë»¿ÈÝ¡ÄÇú¾ÐÌäÂê¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤Î ¡ÈÊÉ¡É
¡¡12·î28Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ø¤ª¤É¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó¡Ù¤ò²Î¼ê¤ÎAdo¤¬²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡B.B.¥¯¥£¡¼¥ó¥º¤¬²Î¤Ã¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢1990Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï»þ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£²óAdo¤¬²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö2019Ç¯¤«¤é2025Ç¯12·î21Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬²Î¾§¤·¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤«¤éAdo¤µ¤ó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë»Ò¤È¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿Ado¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼çÂê²Î¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÁÛÁü¤·¤Æ¤¿Êý¸þ¤È¥º¥ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ado¤é¤·¤¯¤Æ¹¥¤¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ô¤³¤ì¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ê¤¤¤ä¤í¡ÄAdo¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¥³¥é¥Ü¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Õ
¡Ô²Î¤Ï¾å¼ê¤¤¤·Ado¤¬¸¶¶Ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊAdo¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥¤·¤¯²Î¾§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥µ¥ÓÉôÊ¬¤Ç¤ÏÄã²»¤Ç´¬¤Àå¤Î¤³¤Ö¤·¤¬Íø¤¤¤¿ ¡ÈAdoÀá¡É ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ÇAdo¤µ¤ó¤¬Ý£¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¤Þ¤ë»Ò¤È¤È¤â¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ado¤µ¤ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ado¤µ¤óÆÈÆÃ¤ÎÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤Ë°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÏÊüÁ÷³«»Ï°Ê¹ß¡¢Ìó2Ç¯¤ÎµÙ»ß´ü´Ö¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÌë¤Ë·ÑÂ³¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¢Âç¸¶Ý¯»Ò¡¢PUFFY¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤Î ¡ÈÊÉ¡É ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö2004Ç¯¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤¬¥Í¥º¥ß¤Î³Ê¹¥¤ËÊ±¤·¤¿¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ówithÇú¥Á¥å¡¼ÌäÂê¡ÙÌ¾µÁ¤Î³Ú¶Ê¡Ø¥¢¥é¥é¤Î¼öÊ¸¡Ù¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó¤ÈÅÄÃæÍµÆó¤µ¤ó¤È¤Þ¤ë»Ò¤¬²Î¾§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷Åö½é¤Ïº¤ÏÇ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¶ÊÄ´¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÇ§ÃÎ¤µ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë2012Ç¯¤Þ¤ÇÌó8Ç¯´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¤µ¤ó¼«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¡¢2¿Í¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ado¤µ¤ó¤Î¼çÂê²Î¤â¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼ª¤ËÆëÀ÷¤à¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ado¤Î¡Ø¤ª¤É¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó¡Ù¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤«¤â¡£