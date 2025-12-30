Mrs. GREEN APPLE『第67回輝く！日本レコード大賞』優秀作品賞受賞曲「ダーリン」の最新ライブ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが『第67回輝く！日本レコード大賞』優秀作品賞受賞曲「ダーリン」の最新ライブ映像を公開した。

■5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』の東京ドーム公演からの映像が異例のスピードで解禁

今晩12月30日、三連覇のかかる『第67回 輝く！日本レコード大賞』に出演、12月31日には『第75回NHK紅白歌合戦』で大トリの大役を務め、濃密なデビュー10周年イヤーを締めくくるMrs. GREEN APPLE。（以下、ミセス）

その『第67回 輝く！日本レコード大賞』で「優秀作品賞」を受賞した「ダーリン」の最新のライブ映像が、今年10月から12月にかけて開催し55万人を動員した自身最大規模の5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』の東京ドーム公演からいち早く、12月20日のツアー最終日からたったの10日という、異例のスピードで公開された。

高さ約20m、重さ約100トンの巨大な“バベルの塔”が出現し、100人以上のキャストが携わるイマーシブな演出による規格外のライブを、アメリカ・ロサンゼルスを拠点とするジェームズ・メリマン（FutureFriends）が監督を務めた。マライア・キャリー、ジョン・レジェンド、ビリー・アイリッシュ、ビヨンセ、カニエ・ウェスト、ドレイクなどの名だたるアーティストをパートナーとする彼が手がけた映像は、まるで映画を思わせるスケールと映像美だ。

ミセスは、12月22日付「オリコンデイリーアルバムランキング」において、7月にリリースしたアニバーサリーベストアルバム『10』がミリオンセールスを突破したばかり。数々の記録を打ち立ててきた10周年イヤー、そしてフェーズ2がいよいよ明日で完結することとなる。

