あやっとそんさんの漫画「大根役者」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

描いた絵を「パパには見せたくない」と言う子どもたち。なぜなら、「パパはちゃんと驚いてくれないから」。そこでママは…、という内容で、読者からは「演技力は大切ですね」「かわいそうだけど笑っちゃいました」「パパ、頑張れ！」などの声が上がっています。

子どもには「100％の反応」が必要？ 親に求められる演技力とは

あやっとそんさんさんは、インスタグラムとブログ「とそん家の日常」で育児漫画を発表しています。あやっとそんさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

あやっとそんさん「長男がある日突然、『パパって、なんであんなにリアクションが薄いの？』と指摘してきて、驚いたからです。やはり子どもは親の反応をよく見ているんだな、と。私は割と子どもと同じテンションで盛り上がれるタイプですが、それが苦手な人もいるだろうから『共感を得られるかも？』と思い描きました」

Q.旦那さまのリアクションが薄いのは、結婚前からですか。

あやっとそんさん「私は、結婚前も現在もそこまで気にしたことはないです。そもそも本当に感動したり驚いたりしたことにはしっかりリアクションする人なので、そうじゃないときとの差に、子どもたちは『なんで？』となっているのかもしれません。子どもたちは、いつも100％の反応を求めています（笑）」

Q.あやっとそんさんは、子どもたちを褒めるときに心がけていることはありますか。

あやっとそんさん「ありきたりなことですが、『しっかり目を見て褒める』ですかね。自分が幼い頃、絵を描くことが好きで、描いては家族に見せて、を繰り返していました。同じような絵ばかりのはずなのに、両親や祖父母は毎回『こんなすごい絵は初めて見た！』みたいな反応をくれていたんです。それが今も覚えているぐらいうれしくて。だから私も子どもたちが『見て！ 聞いて！』と伝えてくれることは、大人にとっては些細なことでも、全て全力で褒めてあげたいと思っています」

Q.その後、旦那さまの演技力に変化はありましたか。

あやっとそんさん「先日長男が保育園で逆上がりができたことを主人に伝えたときに、大きめのリアクションをしたんです。すると長男が『パパ、今の反応よかったよ（親指グッ）』って（笑）。褒め方を褒められていました。この調子で演技力に磨きをかけてほしいですね」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

あやっとそんさん「演技力は大事だよね、というコメントが多かったです。あとは、主人が元プロボクサーということに、皆さんイイ反応をしてくださいました」