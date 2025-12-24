Âç´ë¶È¡ÖÅß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×½é¤ÎÊ¿¶Ñ100Ëü±ßÄ¶¤¨ ¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¥×¥é¥¹¡¡ÍèÇ¯¤Î½ÕÆ®Á°¤ËÄÂ¾å¤²¤ÎÆ°¤¤â
·ÐÃÄÏ¢¤¬È¯É½¤·¤¿Âç´ë¶È¤ÎÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç100Ëü4841±ß¤Ç¡¢½é¤Î100Ëü±ßÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐÃÄÏ¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âç¼ê´ë¶È164¼Ò¤ÎÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç100Ëü4841±ß¤Ç¡¢Èæ³Ó²ÄÇ½¤Ê1981Ç¯°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤è¤ê8.57%Áý¤¨¡¢Áý¸ºÎ¨¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ºÇ¤âÁý²ÃÎ¨¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Î17.25%¤Ç¡¢¢§ºÇ¤â¶â³Û¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï·úÀß¶È¤Î135Ëü4639±ß¤Ç¤·¤¿¡£
·ÐÃÄÏ¢¤Ï¡ÖÍ¢½Ð´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢ÄÂ¾å¤²¤òÂ³¤±¤ëµ¡±¿¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Âç´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤Î½ÕÆ®¤òÁ°¤Ë¡¢ÄÂ¾å¤²¤ÎÆ°¤¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤Ç¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤Ê¶âÍ»¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¢§¾Ú·ôÂç¼ê¤ÎÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤¬¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ÈÄê´ü¾ºµë¡¢¼«¼Ò³ô¤Î»Ùµë¤Î¹ç·×¤ÇÊ¿¶Ñ5%ÄøÅÙ¤ÎÄÂ¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤«¡¢¢§À¸Ì¿ÊÝ¸±Âç¼ê¤ÎÆüËÜÀ¸Ì¿¤¬±Ä¶È¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë6%¤òÄ¶¤¨¤ëÄÂ¾å¤²¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£