¤¤¤¸¤áµ¿ÏÇ¤Î¡Ø¥×¥Ç¥å¡Ù½Ð±é¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎË½Ïª¤ËÈ¿ÏÀ¡Ö¿¼¹ï¤ÊÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
ÅÐÏ¿¼Ô¿ô263Ëü¿Í¤ÎÂç¿©¤¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ê¥ë¥à¤¬²áµî¤Î¤¤¤¸¤áÈï³²¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é²Ã³²¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BZ-BOYS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó¤¬¤³¤ì¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥ë¥à¡¢¡Ø¥×¥Ç¥å¡Ù½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Î¤¤¤¸¤á¤òË½Ïª
12·î24Æü¡¢¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤ËË¡Ì³Ë¡¿Í¥Õ¥¡¥ª¥ó¤Î¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ç¡¢¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó¤ÎË¡ÅªÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëË¡Ì³Ë¡¿Í¥Õ¥¡¥ª¥óÂ¦¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ê¥ë¥àTV¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÈTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø¡ØPRODUCE 101¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃ¦Íî¤·¤¿¸å¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¤¤¤¸¤á¤Î²Ã³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Ë¡Ì³Ë¡¿ÍÂ¦¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Êµ¿ÏÇ¤ÏÌÀÇò¤Êµõµ¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Ê¥ë¥àTV¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅªÈï³²¤ò²Ã¤¨¤¿»ö¼Â¤â¤Þ¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Àè¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¸å¤ËÊóÆ»¤¬Â³¤¡¢¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó¤ÎSNS¤Ë¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°¼Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô·Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥Þ¤¬ÌµÊ¬ÊÌ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¿¼¹ï¤ÊÌ¾ÍÀÔÌÂ»Èï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ë¡Ì³Ë¡¿ÍÂ¦¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ª¥ó¤Ï¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó¤òÂåÍý¤·¤Æ¡¢µõµ¶¤ÎÎ®ÉÛ¤Ë¤è¤ë¸¢Íø¿¯³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ì±·º»ö¾åË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¡¢¸½ºßÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ØÏ¢¤¹¤ë±ÇÁü¤ª¤è¤ÓÅê¹Æ¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë¡Ì³Ë¡¿Í¤Ï¡Ö³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼çÄ¥¤È¿äÂ¬¤Î³È»¶¤Ç¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
Ë¡Ì³Ë¡¿Í¥Õ¥¡¥ª¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó¤µ¤ó¤ÎË¡ÅªÂåÍý¿Í¡¢Ë¡Ì³Ë¡¿Í¥Õ¥¡¥ª¥ó¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ê¥ë¥àTV¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÈTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¡ØPRODUCE 101¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃ¦Íî¤·¤¿¸å¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¼õ¤±¤¿¤¤¤¸¤á¤Î²Ã³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó¤µ¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Êµ¿ÏÇ¤ÏÌÀÇò¤Êµõµ¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó¤µ¤ó¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ê¥ë¥àTV¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅªÈï³²¤ò²Ã¤¨¤¿»ö¼Â¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¾åµ¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¸å¡¢ÊóÆ»¤¬Â³¤¡¢¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó¤µ¤ó¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°¼Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥Þ¤¬ÌµÊ¬ÊÌ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¿¼¹ï¤ÊÌ¾ÍÀÔÌÂ»Èï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Ì³Ë¡¿Í¥Õ¥¡¥ª¥ó¤Ï¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥ó¤µ¤ó¤òÂåÍý¤·¤Æ¡¢µõµ¶¤ÎÎ®ÉÛ¤Ë¤è¤ë¸¢Íø¿¯³²¤ËÂÐ¤·¡¢Ì±»ö¡¦·º»ö¾åË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¡¢¸½ºßÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ØÏ¢¤¹¤ë±ÇÁü¤ª¤è¤ÓÅê¹Æ¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯Í×ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡£
³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼çÄ¥¤È¿äÂ¬¤Î³È»¶¤Ç¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡Ì³Ë¡¿Í¥Õ¥¡¥ª¥óÃ´ÅöÊÛ¸î»Î¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó