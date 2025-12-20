ÎÁÍý¤¬¥é¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡ª ³Ú¤·¤µ¤â¥×¥é¥¹¤·¤¿¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Î¿·¡¦Ä´Íý²ÈÅÅ3¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½²ñ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã¤¬È¯Çä¤·¤¿¡¢¾®·¿¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNinja¡Ê¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ë¡×¤Î²ÃÇ®Ä´Íý²ÈÅÅ¡£ÎÁÍý¤¬¥é¥¯¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤¿¿·À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·À½ÉÊ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¤Û¤«¡¢ÎÁÍý²È¤Ë¤è¤ëÄ´Íý¤Î¼Â±é¤ä»î¿©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÊÆ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡È²ÃÇ®¡É·ÏÄ´Íý²ÈÅÅ¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ª
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã¡£Ãæ¤Ç¤â¥Ë¥ó¥¸¥ã¤ÏÆ±¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¾®·¿¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â2024Ç¯¤«¤é¥ß¥¥µ¡¼4À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È²ÃÇ®Ä´Íý²ÈÅÅ¡É3À½ÉÊ¡£ºòº£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡È¥³¥ó¥í¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤ò»È¤ï¤º¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ÇÂåÍÑ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÇ®Ä´Íý²ÈÅÅ¤ÏÇ¯¡¹¼ûÍ×¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎµÜ°æ¹¯ÂÀÏº»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ç¤â¡È¥¹¤Ú¥Ñ¡É¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤¬ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ï²ÃÇ®Ä´Íý²ÈÅÅ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥·¥§¥¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÌÊÆ¤Ç¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ªÎÁÍý»þ´Ö¤ò¤è¤ê¡È´ÊÃ±¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤¯¡É¤ËÊÑ¤¨¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ÃÇ®Ä´Íý²ÈÅÅ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·À½ÉÊ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿©´ï¤äÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡ª ¿·´¶³Ð¤ÎÂî¾å¥¯¥Ã¥«¡¼
È¯É½¤µ¤ì¤¿1¤ÄÌÜ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖNinja Crispi ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥Ã¥«¡¼¡×¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥Ã¥É¡ÊËÜÂÎ¡Ë¤È¥¬¥é¥¹À½¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¡ÊÍÆ´ï¡Ë¤«¤éÀ®¤ëÂî¾å¥¯¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢1Âæ¤Ç²¼¤´¤·¤é¤¨¤«¤éÄ´Íý¡¢¿©Âî¤Ç¤ÎÄó¶¡¡¢ÊÝÂ¸¡¢²¹¤áÄ¾¤·¤Þ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£ÅÅ¸»¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤É¤³¤Ç¤âÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¼ê·Ú¤«¤Ä¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢ÆâÉô¤Ë1400W¤Î¹â²ÐÎÏ¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÈÂç·¿¤ÎÇ®É÷¥Õ¥¡¥ó¤òÅëºÜ¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î¹âÇ®ÅÁÆ³¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥³¥ó¥Æ¥ÊÄìÉô¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿Ç®ÅÁÆ³¤Î¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢¿©ºà¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
¾®·¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥ÊÆâ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë²ÃÇ®¤ò¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸ËÆâ¤Î¹¤¤¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ê¤É¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢»þÃ»¤ÇÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¡£ÍÈ¤²Êª¤Ï¡¢Ìý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¡ÉÄ´Íý¤Î¤¿¤á¡¢ÌýÊ¬¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤ËÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ä´ÍýÊýË¡¤â¤¤¤¿¤Ã¤Æ´ÊÃ±¡£¿©ºà¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ÊÆâ¤ËËÜÂÎ¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥Ã¥É¤Î¾åÉô¤Ë¤¢¤ëÁàºîÉô¤ÇÄ´Íý¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤·¡¢»þ´Ö¤òÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¡£
Ä´Íý¥â¡¼¥É¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ò¥«¥ê¤Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¡È¥¯¥ê¥¹¥×¡É¡¢¿©ºà¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é»Å¾å¤²¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤äµûÎÁÍý¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ËÅ¬¤·¤¿¡È¥Ù¥¤¥¯¡¦¥í¡¼¥¹¥È¡É¡¢ÍÈ¤²Êª¤Ê¤É¤ò½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤áÄ¾¤»¤ë¡È¥ê¥¯¥ê¥¹¥×¡É¤Î3¤Ä¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÈÊÝ²¹¡É¥â¡¼¥É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÏÂÑÇ®²¹ÅÙ230¡î¤Î¥¬¥é¥¹À½¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ø¤ì¤ä¾Ç¤²¡¢¥Ë¥ª¥¤¤¬ÉÕÃå¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¿©´ï¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©ºà¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÄ´Íý¤·¤¿¸å¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Àö¤¤Êª¤¬¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£Ä´ÍýÃæ¤âÆâÉô¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Î¾õÂÖ¤ò¾ï»þ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤¬¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÏL¤ÈS¤Î2¥µ¥¤¥º¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¿Í¿ô¤äÎÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2ÉÊ¤Î¤ªÎÁÍý¤ò²¼¤´¤·¤é¤¨¤·¤Æ¼êºÝ¤è¤¯Ä´Íý¤Ç¤¤ë¤Î¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¤ÏÊÝÂ¸ÍÑ¤Î¥Õ¥¿¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî¤êÃÖ¤¤ä¡¢°ìÅÙÎäÂ¢¡¦ÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤¿ÎÁÍý¤òºÆ²ÃÇ®¤¹¤ëºÝ¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÕÂ°ÉÊ¤Ï¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡ÂÐ±þ¡£¹âÇ®ÅÁÆ³¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¥Î¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯²Ã¹©¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ç¤²ÉÕ¤¤òËÉ¤¤¤Ç±ø¤ì¤âÍî¤Á¤ä¤¹¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÁÍýÀìÌç²È¤¬³«È¯¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô½¸¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢50¼ïÎà¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯½Õ¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×100¼ïÎà¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ninja Crispi ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥Ã¥«¡¼
Äê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§1420W
À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¤È½ÅÎÌ¡§Éý290¡ß±ü¹Ô250¡ß¹â¤µ290mm¡¢Ìó4.4kg¡ÊL¥µ¥¤¥º¥»¥Ã¥È»þ¡Ë¡¢Éý220¡ß±ü¹Ô210¡ß¹â¤µ220mm¡¢Ìó3.0kg¡ÊS¥µ¥¤¥º¥»¥Ã¥È»þ¡Ë
¥¬¥é¥¹¥³¥ó¥Æ¥ÊÍÆÎÌ¡§3.8L¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë¡¢1.4L¡ÊS¥µ¥¤¥º¡Ë
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡§2Ëü9700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æé¤â¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤â¤»¤¤¤í¤â¡ª 1Âæ8Ìò¡È¥¹¤Ú¥Ñ¡ÉÅÅµ¤Æé
2¤ÄÌÜ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖNinja ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¡¼¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¥¯¥Ã¥«¡¼¡×¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÅÅµ¤Æé¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¾Æ¤¯¡¦ßÖ¤á¤ë¡¦Æé¡É¡¢¡È¼Ñ¤ë¡É¡¢¡È¥È¥í¤¦¤ÞÄ´Íý¡É¡¢¡È¾ø¤¹¡É¡¢¡È¥Ñ¥¹¥¿¡É¡¢¡ÈÇòÊÆ¡É¡¢¡È¸¼ÊÆ¡É¡¢¡ÈÊÝ²¹¡É¤Î¡É8¤Ä¤ÎÄ´Íý¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ËºÇÅ¬¤Ê²Ð²Ã¸º¤Ç¼«Æ°¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥â¡¼¥É¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¡¢1Âæ¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¢Ãæ²ÚÆé¡¢¤»¤¤¤í¡¢¿æÈÓ´ï¡¢À£Æ¹¡¢¥¹¥í¡¼¥¯¥Ã¥«¡¼¡¢ÅÚÆé¤Îµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡È¥¹¤Ú¥Ñ¡É¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆéËÜÂÎ¤Ï¹â¤µ¤¬¤¢¤ëÀß·×¤âÆÃÄ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÂçÎÌ¤Î¶ñºà¤âº®¤¼¤ä¤¹¤¯¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌý¤¬Èô¤Ó»¶¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤¬±ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÄ¹½ê¤Ç¤¹¡£
Ninja ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¡¼¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¥¯¥Ã¥«¡¼
Äê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§1400W
À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¤È½ÅÎÌ¡ÊËÜÂÎ¡¦Æé¡¦¥¬¥é¥¹³¸¡Ë¡§Éý354¡ß±ü¹Ô325¡ß¹â¤µ254mm¡¢3.98kg
ËÜÂÎÍÆÎÌ¡§Ìó6L
¿æÈÓÍÆÎÌ¡§2¡Á6¹ç
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡§2Ëü2770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Éý20Ñ¤Î¥¹¥ê¥à¡õ¥ß¥Ë¥Þ¥ëÁàºî¤Î¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼
3¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖNinja ¥ß¥Ë¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡×¡£Éý20cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤â¼ýÇ¼»þ¤â¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤¿¤á¡¢µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¡£¶¯ÎÏ¤ÊÇ®É÷¤Ç¿©ºà¤òÊñ¤ß¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ËÄ´Íý¡£Crispi ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥Ã¥«¡¼Æ±ÍÍ¡¢Ìý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¤¿¤á¡¢Ìý¤ÇÍÈ¤²¤¿¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌýÊ¬¤ò¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁàºîÉô¤Ï»þ´Ö¤òÀßÄê¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¤Î¤ß¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀß·×¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Ninja ¥ß¥Ë¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼
Äê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§1000W
À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§Éý202¡ß±ü¹Ô276¡ß¹â¤µ247mm
½ÅÎÌ¡§Ìó2.5kg
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÍÆÎÌ¡§1.9L
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡§9900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ê·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤¤¡ª ÎÁÍý¤¬Ë¤«¤ÊÂÎ¸³¤Ë
Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ËèÆü¤Î¿©»ö¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤è¤ê·ò¹¯Åª¤ÇË¤«¤Ê¿©»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë»þÃ»¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤Î¤â¥Û¥ó¥Í¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ë¥ó¥¸¥ã¤ÎÄ´Íý²ÈÅÅ¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÁêÈ¿¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÊÍ×Ë¾¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©Âî¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤½¤ì¤ò»×¤¦¤È¡¢¡È¥¿¥¤¥Ñ¡É¡¢¡È¥¹¤Ú¥Ñ¡É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡È¥³¥¹¥Ñ¡É¤Î3Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤¿ÍÇ½²ÈÅÅ¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
