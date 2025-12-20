¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤«¤é½»Ì±ÀÇ¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¹µ½ü³Û¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç½»Ì±ÀÇ¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï¡©
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢´óÉÕ³Û¤«¤é2,000±ß¤ò°ú¤¤¤¿¶â³Û¤¬¡¢½êÆÀÀÇ¤ª¤è¤Ó½»Ì±ÀÇ¤«¤é¹µ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½ü¤ÏÍâÇ¯ÅÙ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯Ãæ¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï2026Ç¯ÅÙÊ¬¤Î½»Ì±ÀÇ¤Ç¤¹¡£½»Ì±ÀÇ¤ÏÁ°Ç¯¤Î½êÆÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹µ½ü¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÍâÇ¯ÅÙ¤Î½»Ì±ÀÇ¤ÎÄÌÃÎ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹µ½ü³Û¤Î³ÎÇ§¤Ï¡Ö½»Ì±ÀÇ·èÄêÄÌÃÎ½ñ¡×¤Ç
½»Ì±ÀÇ¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤ÐËèÇ¯6·î¤´¤í¤Ë¶ÐÌ³Àè¤«¤éÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡Ö½»Ì±ÀÇ·èÄêÄÌÃÎ½ñ¡ÊÆÃÊÌÄ§¼ýÀÇ³Û¤ÎÄÌÃÎ¡Ë¡×¤ò¸«¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÄÌÃÎ½ñ¤Ë¤Ï¡¢½»Ì±ÀÇ¤ÎÁí³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½êÆÀ¹µ½ü¤äÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÆâÌõ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤è¤ë¹µ½ü¤Ï¡¢¡Ö´óÉí¶âÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ä¡ÖÀÇ³Û¹µ½ü³Û¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Íó¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«±Ä¶È¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤«¤éÆÏ¤¯¡ÖÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¡×¤ä²ÝÀÇÌÀºÙ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹µ½ü³Û¤Î³ÎÇ§ÊýË¡¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊµºÜ¤¬ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡§
¡Ö´óÉÕ¶âÀÇ³Û¹µ½ü¡×
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë·¸¤ë¹µ½ü¡×
¡ÖÀÇ³Û¹µ½ü³Û¡×
¤Ê¤É
¤³¤¦¤·¤¿µºÜ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢´óÉÕ¤·¤¿Ç¯¤Î¶â³Û¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎãÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤â¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¡©
³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤»¤º¤Ë¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎãÀ©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¿½ÀÁÆâÍÆ¤¬Àµ¤·¤¯½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½ü¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¹µ½ü¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿½ÀÁ½ñ¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤¿
¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー³ÎÇ§½ñÎà¤Ê¤É¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¦´óÉÕÀè¤¬6¼«¼£ÂÎ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ê¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤ÎÂÐ¾Ý³°¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤º¼«¸ÊÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´óÉÕ¸å¤Ë³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ø½ñÎà¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢³ÎÇ§¥áー¥ë¤äÍ¹Á÷Êª¤Ê¤É¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¹µ½ü³Û¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡©
ÄÌÃÎ½ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¹µ½ü³Û¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹µ½ü¾å¸Â³Û¤òÄ¶¤¨¤Æ´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¹µ½üÀ©ÅÙ¡Ê½»Âð¥íー¥ó¹µ½ü¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ê¤É¡Ë¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤ÏÇ¯¼ý¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö¹µ½ü¾å¸Â³Û¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÄ¶²áÊ¬¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÀ©ÅÙ¤ÈÆ±»þ¤Ë¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¹µ½ü¤¬¤¹¤Ù¤ÆÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àµ³Î¤Ê³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ä³ÎÄê¿½¹ð½ñ¡¢´óÉÕ¶â¼õÎÎ¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤ò¼ê¸µ¤ËÍÑ°Õ¤·¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÀÇÌ³Ã´ÅöÁë¸ý¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤·¤¿¸å¤Î¹µ½ü¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤Î½»Ì±ÀÇ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤ä¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎãÀ©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢6·î¤´¤í¤ËÆÏ¤¯½»Ì±ÀÇ¤ÎÄÌÃÎ½ñ¤Ç¡¢¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´óÉÕ¤·¤¿¤Î¤Ë¹µ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÄÌÃÎ½ñ¤Î¸«Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÏÀ©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ´óÉÕ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー