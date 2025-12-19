この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が「【カルディ】マニアが絶賛したお菓子！！今しか買えない限定＆オンラインストア購入品」と題した動画を公開。新商品や季節限定品を含む購入品を正直にレビューする中で、特に「シリーズの中でも上位の美味しさ」と絶賛する一品を明らかにしている。

最初に紹介されたのは、新商品の「具材たっぷり肉ごぼうそばつゆ」と季節限定の「半生信州そば」。実食したなかべぇさんは、そばについて「コシがなく柔らかいタイプ」とコメントした。一方、つゆは「かなり濃い」「そして甘い」と評価し、しっかりとした味付けが特徴的であると解説している。

続いて、おやつとして「お年賀あられ」と「クラッツェル ガーリック」をレビュー。縁起物のイラストが描かれた「お年賀あられ」は、7種類のあられが楽しめ、国産もち米の風味の良さを評価した。対して「クラッツェル ガーリック」は、「かための食感がやみつきになります」としながらも、ガーリックの風味は期待ほど強くなく塩気が強めであると指摘。「個人的には前回購入したトリュフのほうが好みかな」と率直な感想を述べた。

動画の最後で、なかべぇさんが今回最もおすすめする商品として選んだのは、季節限定の「豆乳ビスケット ミルクティークリーム」であった。サクサクのビスケットと香り豊かなクリームの組み合わせを「最高すぎるんだよなー」と高く評価。「豆乳ビスケットシリーズの中でも上位の美味しさ」と断言し、まだ食べたことのない人にはぜひ試してほしいと強く推奨している。

数ある新商品や限定品の中から、定番シリーズの季節限定フレーバーがNo.1に選ばれた。この結果は、商品を選ぶ上で安定した品質と、季節ごとの新しい発見の両方が重要であることを示唆している。

