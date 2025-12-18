【2025〜26年冬】Hulu（フールー）で配信予定の海外ドラマ一覧

Huluで2025〜26年冬に配信開始となる海外ドラマを一挙にご紹介。

Hulu今冬の配信予定

※配信順

『ビバリーヒルズ高校白書／青春白書』シーズン1〜5

12月19日（金）から配信

『ジャッカルの日』シーズン1

12月21日（日）から配信

『LAW & ORDER：トロント』シーズン2

2026年1月1日（木）から見放題独占配信

『ミストレス 〜溺れる女たち〜』全4シーズン

2026年1月1日（木）から配信

『ボストン・リーガル』全5シーズン

2026年1月1日（木）から配信

『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』全8シーズン

2026年1月1日（木）から見放題配信開始

『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン7

2026年1月3日（土）から独占配信開始

『スーパーパンプト/Uber -破壊的ビジネスを創った男-』シーズン1

2026年1月7日（水）から配信

『ジ・オファー／ゴッドファーザーに賭けた男』シーズン1

2026年1月7日（水）から配信

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン20（吹）

2026年1月14日（水）から見放題独占配信

『SEAL Team／シール・チーム』全7シーズン

2026年1月21日（水）から配信 ※シーズン7は字幕版のみ

『ビリオンズ』全7シーズン

2026年1月28日（水）から配信

『ライド withノーマン・リーダス』シーズン7

2026年1月3日（土）から全3話 独占配信



ノーマン・リーダスの“旅”はまだ終わらない。原点ジョージアから、ニューメキシコへバイク旅！

無類のバイク好きなノーマン・リーダスが仲間とともにツーリングで巡る旅番組『ライド withノーマン・リーダス』は各地の絶景、バイカーたちのゆかりの地、バイク文化や歴史を紹介。またノーマンとプライベートでも仲の良い豪華ゲストが登場する点も⾒どころの本作は、これまでにもノーマンの代表作『ウォーキング・デッド』や映画『処刑人』の出演者らが続々と登場し、前シーズンでは『マトリックス』シリーズ、『ジョン・ウィック』シリーズなどで知られるキアヌ・リーブスが出演した。そんな『ライド withノーマン・リーダス』の最新シーズンとなるシーズン7が独占配信！

シーズン7では、ノーマンがこれまでのキャリアや“ウォーキング・デッドの故郷”を振り返るものとなっており、第1話では、同じく俳優のキム・コーツとともにジョージアを走り、第2話ではロバート・パトリックと北ジョージアを旅し、音楽の歴史や土地に根付くストーリーに触れていく。

そして最終話はザーン・マクラーノンとニューメキシコを南下し、アートと独自文化が息づく地域を探索。それぞれ土地の魅力を、出会いと風景を通じて描き出すシーズンとなっており、シーズン7でも映画やドラマでは観られないノーマン・リーダスの素顔が盛り沢山。

さらにHuluではノーマン・リーダスも出演しているサバイバル・ヒューマンドラマの傑作『ウォーキング・デッド』シリーズのスピンオフとなる『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』全8シーズンも2026年1月1日（木）から見放題配信。この機会に『ライド with ノーマン・リーダス』シリーズとあわせて『ウォーキング・デッド』全11シーズン、『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』全8シーズンも楽しんでみては？

■『ライド withノーマン・リーダス』シーズン7 予告リンク

https://youtu.be/4ZnGzhWsJzA

『ビバリーヒルズ高校白書／青春白書』シーズン1〜5（字・吹）HDリマスター版

12月19日（金）から全話見放題配信

米TV史に刻まれた伝説の青春ドラマ、HDリマスター版 国内初配信！

1990年代に世界的なブームを巻き起こし、日本でも社会現象となった伝説のドラマ『ビバリーヒルズ高校白書／青春白書』、通称“ビバヒル”。のちに「プリズン・ブレイク」や「24 -TWENTY FOUR-」といった名作を生み出したFOXで1990年に放送が始まると、瞬く間に全世界で社会現象となり、全10シーズンにわたるロングランの人気作となった。

そんな大きな話題を呼んだ本作のシーズン1〜5が、いよいよ12月19日（金）から全話見放題で配信！ さらにシーズン6〜10も近日配信予定。今回の配信では286話※にのぼる全てのエピソードを配信、さらに国内初となるHDリマスター版でお届け！

物語は裕福な地域で暮らす若者たちの人間関係、葛藤、友情を描いており、日本では、主人公たちが高校生のシーズン1〜3を「高校白書」、大学・社会人編のシーズン4〜10を「青春白書」として分けられている。

ミネソタからカリフォルニアのビバリーヒルズへ転校してきた双子のブランドンとブレンダが、華やかな高校の世界に飛び込むところから始まる。彼らが出会うディラン、ケリー、デビッドらは裕福でありながら複雑な家庭環境を抱え、学校には格差や偏見など社会問題の縮図も存在。しかし仲間同士が支え合い、それらを乗り越えていく姿が多くの視聴者の共感を呼んだ。ダーレン・スターによって制作された名作の全エピソードを余すことなく堪能しよう。

※日本での話数カウントに基づく

※本シリーズは、Paramount Global Content Distribution によって配給されています。

■『ビバリーヒルズ高校白書／青春白書』予告リンク

https://youtu.be/aYUz-zUKDp0?si=fsJruq7K__0f5H4R

『ジャッカルの日』シーズン1

12月21日（日）から見放題配信開始

エディ・レッドメイン主演！同名小説にインスパイアされた極上のサスペンスアクション

英国の作家フレデリック・フォーサイスの人気小説で、1973年に公開された映画も有名な「ジャッカルの日」。その舞台を現代に移し、『博士と彼女のセオリー』で第87回アカデミー賞の主演男優賞に輝き、『ファンタスティック・ビースト』シリーズでも知られるエディ・レッドメインが凄腕の殺し屋ジャッカル役で新境地を開いた、極上のサスペンスアクションドラマのシーズン1が12月21日（日）から見放題で配信。

原作小説を軸に、時代背景や国際情勢など設定を見事にアップデートした本作は、物語の面白さ、映像の美しさはもとより、映画をオマージュしたシーンや、欧州を舞台に壮大なスケールで描く緊迫のチェイスなど見応えたっぷりだ。レッドメインは製作総指揮も務め、その創造力や想いが反映された大作となっている。

ジャッカルを執念深く追う英国秘密情報部のビアンカ役には『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』のラシャーナ・リンチが務め、その他にもドラマ『ペーパー・ハウス』のウルスラ・コルベロ、ドラマ『ウォーキング・デッド』のエレノア・マツウラらが共演した話題作に注目だ。

■『ジャッカルの日』シーズン1予告リンク

https://youtu.be/F4OCkPKDsmg

