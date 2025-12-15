この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フードデリバリー配達員としても活動するYouTuber「せーけんわーるど」氏が、「繁忙期の雨がエグすぎる？3000円台も当たり前のように出て、最高時給を更新か...《ウーバー・ロケットナウ配達員》」と題した動画を公開しました。12月の繁忙期に雨が重なったことで、フードデリバリーの報酬が高騰する様子を伝えています。



動画が撮影されたのは12月14日の日曜日。前日の夜からUber EatsとRocket Nowの両社で3,000円台の高単価案件が続出し、同氏が運営するコミュニティでは時給3,000円超えや日給6万円といった報告も上がっていたと明かします。この日も雨が止まない中での稼働となり、Uber Eatsでは珍しい「ダブルクエスト」が発令。1回の配達あたり合計350円の追加報酬が得られる状況でした。稼働を開始すると、Rocket Nowでは3,000円台の案件が立て続けに表示され、Uber Eatsでも2,000円を超えるダブル配達の依頼が多数舞い込みます。最終的にせーけんわーるど氏は、3件で1,800円のミッションが適用される3件同時配達（トリプル）の案件をRocket Nowで受諾。3,157円の配達料と合わせ、約5,000円の報酬が確定しました。



ピックアップ先では調理待ちもなくスムーズに商品を受け取れたことから、配達員の供給を注文の需要が上回っている可能性に言及。稼働開始から1時間で合計8,095円を売り上げ、自身の過去最高時給を更新した可能性があると語りました。繁忙期の雨天時におけるフードデリバリー市場の活況ぶりがうかがえる動画です。