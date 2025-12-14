¶áÅ´°ÜÀÒ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ÃË¡¦ËÌÀîÇîÉÒ¡¡ÍüÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÂÇ·âÎÏ¤òÉ¾²Á¤·³ÍÆÀ¤òÁÊ¤¨¤¿¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£±£³£´¡ÛÀ¸¤¨È´¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶áÅ´¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£Ê¿À®£±£³Ç¯¡Ê£²£°£°£±Ç¯¡Ë¡¢¶áÅ´¤¬µåÃÄºÇ¸å¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿£¹·î£²£¶Æü¡¢¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤Î·àÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿ÃË¡¦ËÌÀîÇîÉÒ¤¬¤½¤Î¿ÍÊª¤À¡£
¡¡ËÌÀî¤Ïºë¶Ì¡¦ÂçµÜÅì¹â¤Ç£³Ç¯»þ¤Ë¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢²Æ¤Îºë¶Ì¸©Âç²ñ·è¾¡Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÆ±¹»½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¡£°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¼ê¡¢Êá¼ê¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ëµ¯ÍÑ¤µ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â´¶È¸å¤ÏÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÎÆüÂç¤Ë¿Ê³Ø¡££²Ç¯½©¤Ë¤ÏÌçÆàÅ¯´²¡Ê¤Î¤Á¤Ëµð¿Í¡Ë¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¿¿ÃæËþ¼ç¾¡Ê¤Î¤Á¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Î²¼¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿£³Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¡¢ÂÇÎ¨£´³ä£·Ê¬£±ÎÒ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯¤ÎÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£´Ç¯»þ¤Ë¤Ï¼ç¾¡¢ÆüÊÆÂç³ØÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª¤Ð¤ìÊ¿À®£¶Ç¯¡Ê£±£¹£¹£´Ç¯¡Ë¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤«¤éµÕ»ØÌ¾£²°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤Îºå¿À¤Ë¤Ï´ØÀî¹À°ì¡¢ÌðÌîµ±¹°¤ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤¬ºßÀÒ¡£Ê¿À®£±£°Ç¯¡Ê£¹£¸Ç¯¡Ë¤Ï²¬ÅÄ¾´ÉÛ¤¬Æó·³½õ´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·Ê¿À®£±£µÇ¯¡Ê£°£³Ç¯¡Ë¡¢Ê¿À®£±£·Ç¯¡Ê£°£µÇ¯¡Ë¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ëßÀÃæ¼£¡¢´ØËÜ¸ÂÀÏº¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°ì·³½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ºÊ¿À®£±£²Ç¯¡Ê£°£°Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤Î»ÒÂ©¤Ç¤â¤¢¤ë¥«¥Ä¥Î¥ê¤Î¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤â¤¢¤ê£±£°»î¹ç£¸ÂÇÀÊ¡Ê£·ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ª¥Õ¤ËÅò½®ÉÒÏº¡¢»³ºê°ì¸¼¤È¶¦¤Ë¼ò°æ¹°¼ù¡¢ÌÌ½ÐÅ¯»Ö¡¢Ê¿²¼¹¸»Ê¤È¤Î£³ÂÐ£³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¶áÅ´¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶áÅ´¤ÇÆó·³´ÆÆÄ¡¢°ì·³´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÍüÅÄ¾»¹§¤ÏËÌÀî¤ÎÂÇ·âÎÏ¤òÉ¾²Á¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤ËÌÀî¤Î³ÍÆÀ¤òÊÔÀ®¤ËÁÊ¤¨ÀÑ¶ËÅª¤Ë³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿¡£ËÌÀî¼«¿È¤â¤³¤ì¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤¿¡£Ê¿À®£±£³Ç¯¡Ê£°£±Ç¯¡Ë¤Ï£±·î£´Æü¤ËÆ£°æ»ûµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò³«»Ï¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç°ì·³¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢£´·î£²£¸Æü¤Ë£·Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡££²£¹ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿£µ·î£²£·Æü¤ÏÀ¸³¶½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¹æµã¤·¤¿¡£¤½¤Î£²½µ´Ö¸å¤Ë¤â¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£¹·î£²£´Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÂçºå¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤âÂåÂÇ¤È¤·¤Æµ®½Å¤Ê°ìÂÇ¤òÊü¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ó°Ì¡¦¶áÅ´¤Ï¡¢£µÏ¢¾¡Ãæ¤Ç£²¡¦£µº¹¤ÇÇ÷¤ëÀ¾Éð¤ÈºÇ½ª£²£¸²óÀï¤òÀï¤¦Î®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦¾¾ºäÂçÊå¡££³²ó¤ËÀ¾Éð¤¬£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢ÃæÈ×¤Ë¶áÅ´¤âÀ¹¤êÊÖ¤¹Å¸³«¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó¤Ï¡¢¥¿¥Õ¥£¡¦¥í¡¼¥º¤¬Åö»þ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë£µ£µ¹æËÜÎÝÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Å¸³«Åª¤Ë¤ÏÀ¾Éð¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥²¡¼¥à¤¬¿ä°Ü¤·£¹²ó¤Ï¡¢ÌçÁÒ·ò°ì¤¬¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ë£³£¹¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££¹²ó¡¢¶áÅ´¤ÎºÇ¸å¤Î¹¶·â¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÅª»³Å¯Ìé¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÂåÂÇ¡¦ËÌÀî¡£ÍüÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£²ÅÀº¹¤Ç¾¾ºä¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÌÀî¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¥í¡¼¥º¤Þ¤Ç²ó¤ë¤«¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇËÌÀî¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£