TIMEX×モノポリー90周年！ユニークなコラボウォッチが登場

世界中で愛されるクラシックボードゲーム「モノポリー」とTIMEXのコラボレーションが実現！モノポリー誕生90周年を記念して、ユニークなデザインの3つの特別モデルが登場します。ゲームのアイコンやキャラクターが腕時計に落とし込まれ、遊び心と歴史が融合した一品に。サイコロの動きやゲームのスリルを日常で楽しめる、どれも見逃せない限定コレクターズアイテムです。是非、この機会にあなたも手に入れて♡

モノポリー×TIMEXコラボウォッチ登場！



TIMEXとモノポリーのコラボレーションで、90周年記念の特別なウォッチが登場。遊び心満載で、モノポリーのアイコンやキャラクターが腕時計に！

どのモデルもゲームの世界観を表現しており、普段使いにもぴったりなデザイン。世界中のモノポリーファン必見のアイテムです♡

3モデルのユニークなデザイン



今回のコレクションは、マーリン、MK1、ウィークエンダーの3種類。マーリンモデルはシルバーのサンレイダイヤルにミスター・モノポリーがデザインされ、腕元でゲームのスリルを感じさせます。

MK1モデルはクリーンなホワイトダイヤルと夜光針で、暗闇でも視認性抜群。ウィークエンダーモデルは、ゲームのトークンが秒針になったユニークなデザインで、カラーリングも魅力的♪

限定コレクションをお見逃しなく！



これらのウォッチは、数量限定で販売されます。TIMEX×モノポリーのコラボモデルをゲットできるのは今だけ！

ぜひ、この機会に自分だけの特別なアイテムを手に入れて、腕元でモノポリーの世界を楽しんでください。

価格は\18,000～\56,000（税抜）で、お手頃価格で高品質なタイムピースを手に入れることができます♡

90周年を祝う特別なコレクション



TIMEXとモノポリーが手を組んだ、90周年記念コラボウォッチは、遊び心とクラシックな魅力が詰まったアイテムばかり。限定モデルなので、手に入れるチャンスは今だけ！

おしゃれで機能的、そしてゲームの世界観を楽しめる、そんな特別な腕時計で日常を華やかに。あなたもこのユニークなコレクションで、腕元に遊び心をプラスしてみて♡