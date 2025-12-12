この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで、「【完全保存版】1億を目指すならこれをやれ！必勝ロードマップ公開」と題した動画を公開した。多くの企業が目標とする「年商1億円」の壁を最短で突破するための、具体的な5つのステップを紹介している。



長橋氏は、ゼロから1億円を目指す上で多くの経営者がつまずきやすいと指摘。しかし、正しいステップを踏めば再現性をもって達成できると語る。長橋氏が実際に創業から2年で年商1.5億円を達成した経験に基づき、その具体的な方法論を解説した。



最初にやるべきステップとして、長橋氏は「見込み客がいる場所を探す」ことの重要性を強調した。実績や知名度がない創業期において、いきなり新規営業をしても非効率だという。そこで有効なのが、ジョイントベンチャー（JV）や下請けとして、すでに顧客を持っている企業と組む戦略だ。これにより、まずは事業を成り立たせるための顧客を確保できると説明した。



次に、他社に依存するだけでなく「自社で見込み客を集める」ステップに進む。Web広告などを活用して自社でリストを構築し、安定した集客基盤を作ることが目的だという。



そして3つ目のステップは、獲得した「取引先に事例になってもらう」ことだ。実績がない状態では高価格な商品は売りにくい。そのため、最初は安価でも「事例として紹介させてもらう」ことを条件に契約を結び、信頼と実績を積み重ねていくことが重要だと述べた。



実績が溜まってきたら、4つ目のステップとして「事業を尖らせる」ことが必要になる。これは、自社の強みを明確にし、専門特化したポジショニングを築くということだ。長橋氏は「事業に人格を持たせる」と表現し、例えば「リスティング広告ならこの会社」というように、顧客の第一想起を取ることが重要だと解説した。



最後に、これまでのステップで築いた基盤をもとに「新規営業」をかける。この段階では、他社がやりたがらないようなサービスを提供するなど、明確な差別化戦略が成功の鍵を握ると指摘した。



事業を成長させるには、闇雲に動くのではなく、事業フェーズに合わせた適切な戦略が不可欠だ。年商1億円という目標に向けて、これらのステップを参考に自社の戦略を見直してみてはいかがだろうか。