12月6日にバイク事故に遭い、8日にYouTubeで事故報告を行ったYouTuberのゆたぼん。両手両足に包帯を巻き、ベッドに横たわる姿や、車椅子に乗って俯く姿などを投稿し続けているが、視聴者には違和感を覚えるポイントが…。

《なんか違和感あると思ったらゆたぼん二重整形したんか？》

《ゆたぼんの二重、事故が原因だったの？》

“ぱっちり二重”を指摘する声が続出しているのだ。

「事故の前からなのか、入院中に処置したのかは分かりませんが、確かに二重まぶたになっています。ゆたぼんさんが入院を報告する動画の時点でしっかり二重なので、12月8日以前には変化していたようですね。これが事故の影響なのか、浮腫などのコンディションによるものなのか、はたまた施術を受けたのか、憶測が広がっています。

ゆたぼんさんといえば、現在、動画で自身の口座を掲載して“お見舞金”を受け付けており、SNSで炎上中です。《お見舞い金として頂きますので、収支報告はしないし、領収書の発行もしません。いかなる法的な義務も負いません》としていますが、批判が殺到。本人は批判を即ブロックして《この件に関して意味不明な批判的なコメントを書いてくるような頭の悪い人とか、日本語がまともに読めないバカな人達はブロックします。あなたに言ってませんので、勘違いしないでください！》と反論。舌戦を繰り広げています」（芸能記者）

12月4日のXでは《日本が大好きな人》とサングラスを掛けて“I LOVE JAPAN”と書かれたTシャツ姿の画像を投稿。更に遡ると11月24日からサングラス姿の画像をアップしているのが分かる。11月21日にアップした動画《【悲報】変な政党の人達に絡まれました》では一重まぶたのゆたぼんが確認できるため、11月22日以後に二重に変化したのではないかと指摘されている。

実際に施術を受けたのかどうかはともかく、すっかり様変わりした目元を披露したゆたぼん。こちらに関連した動画も投稿されることはあるのだろうか。