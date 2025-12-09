快適な背負い心地と豊富な収納スペース！【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
豊富な収納スペースで防水加工だから安心!【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
アウトドアからデイリーユースまで、どのようなシーンでも使いやすく誰にでもフィットするデザインを追求したコールマンの定番シリーズだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
通勤・通学、タウンユースにぴったりのサイズだ。ノートPCやタブレット、A4ファイルやペットボトルなどを収納するのに適している。
撥水加工を施した生地を使用し、なおかつジッパーフラップで雨の侵入を防ぐ。
メインコンパートメントに加えフロントには複数のポケット、サイドにはドリンク等を入れるメッシュポケットが装備されている。メインコンパートメント内もPC・タブレット収納や、小物整理に便利なキーフック×1 ペンホルダー×2 オープンポケット×2が付いているためバッグ内も煩雑にならない。
背面とショルダーベルトにはクッション性と通気性の良いメッシュ素材を使用している。チェストストラップとウエストベルトも装備されており、より安定した背負い心地を提供してくれるだろう。
None
None
None
