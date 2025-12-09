価格35万円！ リッター49.3km走るホンダ「＆#8221;新＆#8221;スクーター」登場に反響“殺到”！ 「フルフェイスが2個入る！」「他のスクーターには戻れない」広々ラゲッジの原付二種モデル「リード125」26年1月に発売

使い勝手に優れた原付二種モデル

ホンダは、使い勝手の良さが魅力の原付二種スクーター「リード125」の新型モデルを、2026年1月29日に発売することを発表しました。今回のモデルでは、ボディカラーに2色の新色が設定されます。

リード125は、充実した装備によって日々の利便性を高めている点が大きな魅力です。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「リード125」新モデルです！ 画像で見る（5枚）

シート下には37Lという広々としたスペースを確保したラゲッジボックスが備わり、内部にはLED照明も設置されています。

ホンダ「リード125」2026年モデル

加えて、モバイル機器の充電に役立つUSBソケットやスマートキーシステム、大型フックなども標準装備とし、高い利便性を実現しています。

パワートレインには、排気量124ccのエンジン「e-SP+」を搭載しています。リッター49.3km(WMTCモード値)という高い燃費性能を実現し、停車時の不要な燃料消費や騒音、排出ガスを抑えるアイドリングストップ機能も採用することで、経済性と環境性能を両立させているのが特徴です。

このほか、左レバー（後輪ブレーキ)の操作だけで前後のブレーキへ制動力を適切に配分するコンビブレーキシステムや、視認性の高い大型液晶メーターも装備しています。

外観については、2025年モデルの時点でハンドルカバーやフロントカバー周りの構成部品、そして側面に配置された車名ロゴのデザインが変更されており、より洗練されたスタイリングに進化しています。

新型リード125では、ボディカラーとして日常に彩りを与える「キャンディーラスターレッド」と、上質な雰囲気を演出する「バニラホワイト」が新しく設定されました。継続して販売される「ポセイドンブラックメタリック」と合わせ、全3色のラインナップとなります。

価格（消費税込）は35万2000円（消費税込）です。

同モデルに対し、SNSやネット上では「なんだかんだ言っても、フルフェイスヘルメットが2個入る（37L）のはリードだけ」「箱（リアボックス）を付けなくても買い物に行けるのが便利すぎる」「一度この収納力を味わうと、他のスクーターには戻れない」といった収納面に対する高い評価のほか、「リードがついに35万円か…昔は20万円代で買えたのに」「下駄（日常の足）として使うには高級車になりすぎた」など、価格の高騰に対する不満の声も見られました。

日本においては需要の高い原付二種モデルだけに、どれほどのセールスを記録するのか注目したいところです。