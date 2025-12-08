¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNews65 | ÆÈ¿È¤Î¸µµ¤¤¬½Ð¤ëTV¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÌ¡²è¡Û65ºÐ¡¦À¸³¶ÆÈ¿È¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ö¤ä¤Ã¤È¼«Í³¤À¡×¤È´î¤ó¤ÀÄêÇ¯¸å¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤¿¸½¼Â¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿¡Ä¡ÚÌ¡²èÆ°²è¡Û¡×¤ò¸ø³«¡£65ºÐ¤ÇÀ¸³¶ÆÈ¿È¤Î¤Þ¤ÞÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿ÃËÀ­¤ÎÊª¸ì¤òÄÌ¤¸¡¢¼«Í³¤ÊÏ·¸åÀ¸³è¤òÌ´¸«¤¿Àè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê¸ÉÎ©¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÉÁ¤­½Ð¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë65ºÐ¤Î²¡ÈøÀî¿®Ç·»á¤Ï¡¢40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë²ñ¼Ò°÷À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ°ìËÜ¤Ç¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×3¤Ä¤Î¤ß¡£¡Ö40Ç¯Æ¯¤¤¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×3¤Ä¤¬²¶¤ÎÉ¾²Á¤«¡×¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´õÇö¤µ¤òÄË´¶¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ã¯¤ÎÌÜ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¼«Í³¤Ê¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´î¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²òÊü´¶¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ä»þ·×¤Î²»¤¬Ì¯¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿¸ÉÆÈ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

²¡ÈøÀî»á¤¬¸ÉÆÈ¤òÁª¤Ö¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤­Æü¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Îø¿Í¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ËÁø¤¤¡¢¡Ö¤â¤¦Ã¯¤â¿®¤¸¤Í¤¨¡×¤È¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ÊÍè¡¢¿Í¤È¤Î¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤òÈò¤±¡¢»Å»ö¤ËË×Æ¬¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âà¿¦¤·¤Æ¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤ÎÀ¸¤­Êý¤¬Âç¤­¤ÊµõÌµ´¶¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈà¤ò½±¤¦¡£¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤«¤éÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤ë¤È¹â·ì°µ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤òÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö°ì¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¸ÉÆÈ¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£

À¸¤­¤ëµ¤ÎÏ¤¹¤é¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿²¡ÈøÀî»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¶á½ê¤Î³Ú´ïÅ¹¤ÇÅ¹°÷¤Î½÷À­¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î²»³Ú¥¯¥é¥Ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¡¢½ã¿è¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤àÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤ÏÆëÀ÷¤á¤º¤Ë¤¤¤¿Èà¤â¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¦¤Á¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤ÎÊÉ¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÃç´Ö¤È¤ä¤ë¤È¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢Èà¤ÎÅà¤Æ¤Ä¤¤¤¿¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢ºÆ¤Ó²»³Ú¤È¶¦¤ËÀ¸¤­¤ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÏ·¸å¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸¤­¤¬¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÃËÀ­¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:01

40Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤Î¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤Âà¿¦
01:02

À¸³¶ÆÈ¿È65ºÐ¡¢¼«Í³¤ÊÄêÇ¯¸å¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¸ÉÆÈ¤Î±Æ
09:13

¸ÉÆÈ¤òËä¤á¤ë¤­¤Ã¤«¤±¡¢¥·¥Ë¥¢²»³Ú¶µ¼¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤

´ØÏ¢µ­»ö

¡í¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë2¤Ä¤Î´ü¸Â¡É¤Îæ«¤È¤Ï¡©2026Ç¯¤Ë¹¹¿·¥é¥Ã¥·¥åÉ¬»ê¤«¡¢À©ÅÙ¤ÎÌÕÅÀ¤òÅ°Äì²òÀâ

¡í¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë2¤Ä¤Î´ü¸Â¡É¤Îæ«¤È¤Ï¡©2026Ç¯¤Ë¹¹¿·¥é¥Ã¥·¥åÉ¬»ê¤«¡¢À©ÅÙ¤ÎÌÕÅÀ¤òÅ°Äì²òÀâ

 Ç¯¶â14Ëü±ß¤Ï¡ÖÊ¿¶Ñ°Ê²¼¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¡Ä¸«±É¤È¥×¥é¥¤¥É¤¬¾·¤¤¤¿Å¾Íî·à

Ç¯¶â14Ëü±ß¤Ï¡ÖÊ¿¶Ñ°Ê²¼¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¡Ä¸«±É¤È¥×¥é¥¤¥É¤¬¾·¤¤¤¿Å¾Íî·à

 Ï·¸åÇË»º¤ÏÆÍÁ³¤Ë¡ÄÂà¿¦¶â¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍÏ¤±¤ë¡Ö50Âå¡¦60Âå¤Î¤ª¶â¤Î¼ºÇÔ¡×9¥Ñ¥¿¡¼¥ó

Ï·¸åÇË»º¤ÏÆÍÁ³¤Ë¡ÄÂà¿¦¶â¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍÏ¤±¤ë¡Ö50Âå¡¦60Âå¤Î¤ª¶â¤Î¼ºÇÔ¡×9¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

News65¡ÃÆÈ¿È¤Î¸µµ¤¤¬½Ð¤ëTV_icon

News65¡ÃÆÈ¿È¤Î¸µµ¤¤¬½Ð¤ëTV

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 15.50Ëü¿Í 111 ËÜ¤ÎÆ°²è
ÆÈ¿È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤äÏ·¸å½àÈ÷¡¢Ï·¸åÀ¸³è¤ÎÏÃÂê¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¢¡¤ª»Å»ö¤Ê¤É¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤éjapanfv@gmail.com
youtube.com/@by_myself YouTube