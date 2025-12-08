¡Ö¤â¤¦Ã¯¤â¿®¤¸¤Í¤¨¡×¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ç¸ÉÆÈ¤òÁª¤ó¤ÀÃË¤Î65Ç¯¸å¡ÄÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤ÎµõÌµ´¶¤È¤Ï
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNews65 | ÆÈ¿È¤Î¸µµ¤¤¬½Ð¤ëTV¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÌ¡²è¡Û65ºÐ¡¦À¸³¶ÆÈ¿È¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ö¤ä¤Ã¤È¼«Í³¤À¡×¤È´î¤ó¤ÀÄêÇ¯¸å¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤¿¸½¼Â¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿¡Ä¡ÚÌ¡²èÆ°²è¡Û¡×¤ò¸ø³«¡£65ºÐ¤ÇÀ¸³¶ÆÈ¿È¤Î¤Þ¤ÞÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿ÃËÀ¤ÎÊª¸ì¤òÄÌ¤¸¡¢¼«Í³¤ÊÏ·¸åÀ¸³è¤òÌ´¸«¤¿Àè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê¸ÉÎ©¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë65ºÐ¤Î²¡ÈøÀî¿®Ç·»á¤Ï¡¢40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë²ñ¼Ò°÷À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ°ìËÜ¤Ç¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×3¤Ä¤Î¤ß¡£¡Ö40Ç¯Æ¯¤¤¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×3¤Ä¤¬²¶¤ÎÉ¾²Á¤«¡×¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´õÇö¤µ¤òÄË´¶¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ã¯¤ÎÌÜ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¼«Í³¤Ê¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´î¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²òÊü´¶¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éô²°¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ä»þ·×¤Î²»¤¬Ì¯¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿¸ÉÆÈ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
²¡ÈøÀî»á¤¬¸ÉÆÈ¤òÁª¤Ö¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤Æü¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Îø¿Í¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ËÁø¤¤¡¢¡Ö¤â¤¦Ã¯¤â¿®¤¸¤Í¤¨¡×¤È¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ÊÍè¡¢¿Í¤È¤Î¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤òÈò¤±¡¢»Å»ö¤ËË×Æ¬¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âà¿¦¤·¤Æ¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤¬Âç¤¤ÊµõÌµ´¶¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈà¤ò½±¤¦¡£¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤«¤éÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤ë¤È¹â·ì°µ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤òÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö°ì¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¸ÉÆÈ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
À¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤¹¤é¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿²¡ÈøÀî»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¶á½ê¤Î³Ú´ïÅ¹¤ÇÅ¹°÷¤Î½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î²»³Ú¥¯¥é¥Ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¡¢½ã¿è¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤àÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤ÏÆëÀ÷¤á¤º¤Ë¤¤¤¿Èà¤â¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¦¤Á¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤ÎÊÉ¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÃç´Ö¤È¤ä¤ë¤È¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢Èà¤ÎÅà¤Æ¤Ä¤¤¤¿¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢ºÆ¤Ó²»³Ú¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÏ·¸å¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸¤¤¬¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÃËÀ¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
