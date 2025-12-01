「子どもに罪はないけど…」幼稚園3人組のママ友付き合いで気疲れ。グループ解散はアリか？【ママリ】

頻繁なLINEや遊ぶ約束に正直、疲れる…

子どもが幼稚園で仲良くしてる３人が居て、

基本プライベートもその３人で遊ぶことが多いのですが

３人ってなんか疲れません？💦

最初は楽しかったけど、もう今は疲れて付き合うのがめんどくさいです。

でもLINEも頻繁だし、遊ぶのも頻繁で...

同じような方いませんか？😭

仲の良い子がいて、休日も遊んでくれるというのはありがたいことですよね。ですが、頻度が多すぎて、その関係性に疲れてしまったという投稿者さん。



いくら仲がいいとはいえ、子ども中心の関係です。頻度が多いと疲れてしまうというのも理解できます。とはいえ、同じ幼稚園で、子ども同士だって毎日のように顔を合わせるわけですから、いきなりLINEの返信を遅らせたり、誘いを断るというのはなかなか気をつかいますよね。

「幼稚園の今だけ」という声が

この投稿にママリではこんな声が寄せられていました。

同じように3人組で遊んでいた経験がある方からは、疲れてしまい、「たまに断っていた」という声がありました。



小学生になると、幼稚園とは環境が変わり、時間の使い方や休日の過ごし方も変わってくるようで、関係性にも変化があったそう。この交友関係は、幼稚園の今のうちだけと思えば、少しだけ気持ちがラクになるのではないでしょうか。



これまでと変わらずに過ごせるのであれば、それが一番だと思いますが、関係性を壊さないためにと、ムリに付き合う必要はないのかもしれませんね。

