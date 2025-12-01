「子どもに罪はないけど…」幼稚園3人組のママ友付き合いで気疲れ。グループ解散はアリか？【ママリ】
幼稚園の友だちと、プライベートでも遊ぶことが多い…という、投稿者さん。LINEの頻度も多いことに「疲れてしまった」という投稿を紹介します。最初は楽しいと思いながら遊んでいたそうですが、次第に疲れてきてしまい、今は遊ぶことも面倒に感じてしまうといいます。同じように、仲良しグループに疲れてしまった…と感じているママの声を聞いてみたいそうです。
仲の良い子がいて、休日も遊んでくれるというのはありがたいことですよね。ですが、頻度が多すぎて、その関係性に疲れてしまったという投稿者さん。
同じように3人組で遊んでいた経験がある方からは、疲れてしまい、「たまに断っていた」という声がありました。
頻繁なLINEや遊ぶ約束に正直、疲れる…
子どもが幼稚園で仲良くしてる３人が居て、
基本プライベートもその３人で遊ぶことが多いのですが
３人ってなんか疲れません？💦
最初は楽しかったけど、もう今は疲れて付き合うのがめんどくさいです。
でもLINEも頻繁だし、遊ぶのも頻繁で...
同じような方いませんか？😭
いくら仲がいいとはいえ、子ども中心の関係です。頻度が多いと疲れてしまうというのも理解できます。とはいえ、同じ幼稚園で、子ども同士だって毎日のように顔を合わせるわけですから、いきなりLINEの返信を遅らせたり、誘いを断るというのはなかなか気をつかいますよね。
「幼稚園の今だけ」という声が
この投稿にママリではこんな声が寄せられていました。
すごくわかります。うちも園から3人グループでずっと遊んでましたが、考え方も違うし、疲れてきちゃってたまに体調不良言い訳に断ってました。1年生になった今、クラスも3人一緒ですがだいぶ付き合いも落ち着き、あまり頻繁に連絡取らなくなりました！
同じように3人組で遊んでいた経験がある方からは、疲れてしまい、「たまに断っていた」という声がありました。
小学生になると、幼稚園とは環境が変わり、時間の使い方や休日の過ごし方も変わってくるようで、関係性にも変化があったそう。この交友関係は、幼稚園の今のうちだけと思えば、少しだけ気持ちがラクになるのではないでしょうか。
これまでと変わらずに過ごせるのであれば、それが一番だと思いますが、関係性を壊さないためにと、ムリに付き合う必要はないのかもしれませんね。
