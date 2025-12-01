DUOってどんなブランド？

15周年を迎えた「DUO」の新商品発表会。リニューアルしたビジュアルからすでに感じる革命感。

「クレンジングバーム＝DUO」と思い浮かべる方も多いはず。“落とすケア”を通して肌の健やかさを育てるという発想で誕生したブランドで、バーム型クレンジングのパイオニアとしても知られています。今回の新商品は、バーム形状の”落とす、ピーリング美容液”。肌の“ターンオーバーを整える”ことを目的としたピーリング効果を、「落とす」という手段によって高める提案が詰まっていました。

新カテゴリが登場！その名も「デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト」

今回新たに発表されたのが、2026年1月23日に発売予定の「デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト」。これ、従来の美容液とは全く違うアプローチで、「美容液＝塗るもの」という常識を「美容液＝落とすもの」へとひっくり返してきたんです！ターンオーバーを整えるピーリング美容液で、しかも毎日使える肌にやさしい処方。まさに「整える＋落とす」が同時に叶う、DUOらしさ満点の新感覚アイテムでした。

まるでスフレのような程よい固さで扱いやすく、スパチュラでスッと手に取ることかできました

DUOが得意とするバーム技術をそのまま応用している点が最大の特徴。テクスチャーはとろけるようになめらかで、摩擦レス。

しかも中には、

3種の生ピールケア成分（マンデル酸、乳酸、ラクトビオン酸）

機能別2種の微粒子スクラブ（乳糖・セルロース）

吸着クレイ（カオリン）

がぎゅっと詰まっていて、不要な角質や皮脂をやさしくオフ。洗い流したあとの肌がふわっとやわらかくなって、「あ、これブースターとしても優秀だ」と直感しました。その後に使うスキンケアの浸透感が格段にアップする感じ…わかる方にはきっと刺さると思います。「肌の透明感が欲しい」「化粧品が入りづらくなったと感じる」「ごわつきやザラつきが気になる」どれかひとつでも当てはまったら、ぜひ一度チェックしてみてほしいアイテムです。

馴染ませていくとハチミツのように滑らかなテクスチャーが、肌を包み込むようにとろけていく心地よさ

美容は、心地よさの再設計でもある

素晴らしいコメントに思わずパシャ。スキンケア全ての工程が、肌の栄養補給の時間になったら幸せですね

美容は“変わるため”だけのものではなく、“これでいい”と感じられる自分を少しずつ増やしていく、穏やかな積み重ね。そのために「落とす」という行為を、効率的につかう。DUOの提案は、そんな気づきをくれるプロダクトでした。イベントで実際にタッチアップしてみて感じたのは、毎日のクレンジングや洗顔の代わりとして使えて、それが肌を変える第一歩になるという新しい感覚。「1ヶ月使い続ければ、ターンオーバーが整う」というお話もあって、すでに期待しかありません…！DUOの今回の新商品は、“洗う・落とす”という日常の中に、“整える”というスキンケアの本質を丁寧に落とし込んだ提案でした。肌悩みが複雑になってきた今の時代に、ピーリング効果を、「落とす」という手段で効率的に叶えたプロダクトに出会えたのは本当に貴重。ごわつきが気になるアラフォー世代、落とす美容液という新しい選択肢に出会えて、これからのスキンケアがもっと楽しみになりました。