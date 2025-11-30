橋本環奈（26）との“地方デート”を昨年10月に「週刊文春」に報じられた中川大志（27）が11月30日放送のTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演する。

【もっと読む】月9「ヤンドク！」決定の橋本環奈 ドラマは「得意分野」と「苦手分野」混在の様相

2人の熱愛が初めて報じられたのは、2022年10月。人気急上昇中の橋本のお相手が、当時、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に出演し、好感度を爆上げしていた中川ということもあり、ファンからは好意的に受け止められていた。

しかし、昨年の「週刊文春」の報道で、その潮目が変わった。山口県下関市で合流した2人は夜の公園で缶チューハイで乾杯し、キスをするなど、生々しい姿が掲載され、橋本と中川のファン以外にも大きな衝撃を与えた。当時、橋本はNHK連続テレビ小説「おむすび」でヒロインを務めており、熱愛報道と同時に事務所スタッフへのパワハラ疑惑も浮上し、評判はガタ落ち。その影響もあってか、朝ドラの視聴率も散々だった。

「それでも、橋本の仕事は変わらず好調にも見えます。騒動後もCM本数は10本で、今年4月期のテレビ朝日系ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』に主演し、来年1月期のフジテレビ系月9ドラマ『ヤンドク！』主演も決まりました。熱愛報道や朝ドラが低調だった後遺症はほぼ感じられません」（テレビ誌ライター）

その一方でこの間、“雲隠れ状態”と芸能関係者の間で言われていたのが中川。

「来年3月公開予定の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』に出演しますが、これは文春のキス報道以前から決まっていたスケジュールですし、CMは『東京海上日動』の1本だけ。『ザ・ロイヤルファミリー』の出演が決まるまで、テレビドラマからご無沙汰していました。中川は清潔な好青年のイメージで売っていただけに、若者から高齢者にまでインパクトを与える生々しい写真が出回ったことで、『クライアントが警戒しているのでは？』と囁かれていました」（広告代理店関係者）

昨今は人気芸能人同士が当たり前のように交際宣言をし、SNSでいきなり結婚を発表することもある。たかがキス報道くらい……という感じもするが、2人とも大手企業のCMに出演していたこともあり、やはり“順番”は大切なようだ。

「熱愛報道が出た時点ではまだ良かったんです。しかし、文春報道では、中川がわざわざ下関まで橋本に会いに行き、公道でいちゃつく写真まで出てしまった。これは、橋本にとって大打撃でした。朝ドラの評判が良くない中での報道でしたから、責任は男性側にもあるということで、自然と中川に厳しい目が向けられるようになってしまった。人気俳優としての自覚がなかったといえばそれまでですが、活動の場が限られたこの1年間は中川にとっても厳しかったと思いますよ」（大手芸能事務所関係者）

橋本は先日、青山学院大学の学園祭に登場し、大勢の人が押し寄せたことで警察が出動する騒ぎになった。なんだかんだと影響力の大きさを見せつける2人が、無事ゴールインする日は来るのか。

◇ ◇ ◇

橋本のファン『環者』には待ってました！となるのか…。来年1月期の月9で医者役の橋本環奈にSNSの反応は？関連記事【もっと読む】月9「ヤンドク！」決定の橋本環奈 ドラマは「得意分野」と「苦手分野」混在の様相で詳しく報じている。