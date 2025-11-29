『Pokémon Happy Holidays』12月11日より横浜赤レンガ倉庫で開催！
2025年12月11日（木）から12月25日（木）まで、『Pokémon Happy Holidays』が、横浜赤レンガ倉庫にて開催されている『Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫』の無料エリア「Christmas Village」にて開催される。
＞＞＞ツリーやヒュッテのイメージ画像をチェック！（写真6点）
横浜赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットにて、『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』の追加ストーリー・コンテンツ『M次元ラッシュ』の配信を記念し、家族や友人と一緒に楽しめる特別な空間が誕生する。
会場には、でんきタイプのポケモンたちが灯す「ピカピカ ”ほうでん” ツリー」が登場。ツリーの周囲には、メガライチュウX・メガライチュウYや、クリスマスの衣装を着たピカチュウをはじめとしたポケモンたちが来場者を迎えてくれる。
ぬいぐるみをふんだんに使ったプレゼントボックス型のヒュッテや、『Pokémon LEGENDS Z-A』の雰囲気を感じられるヒュッテも登場し、会場全体がポケモンの装飾で彩られた空間が広がる。
また、ヒュッテの中にはNintendo Switch 2 で『Pokémon LEGENDS Z-A』を実際に体験できる試遊コーナーを設置。特別な空間の中で、ゲームが楽しめるようになっている。
さらに、会場各所には、ポケモンが隠れるフォトスポットが多数。ツリーやヒュッテの周辺、木の上など、さまざまな場所でポケモンたちの姿を発見できる。メガシンカポケモンが集まる「メガシンカゾーン」や、でんきタイプのポケモンがツリーに電気を送るような演出、ゲート付近やカフェ周辺のパネル展示など、歩くだけで新しい発見があるフォトスポットが満載だ。
ロマンティックな季節に、雰囲気のある横浜赤レンガ倉庫で『Pokémon LEGENDS Z-A』を体験してみて。
（C）2025 Pokémon.
（C）1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
