¥í¥Ã¥Æ¡¡¥É¥é1ÀÐ³À¡¡Ï¯´õÄ¶¤¨¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¡¡²øÊª¤Î¡Ö1¸Ä¾å¡×ÁªÂò¡¡¾Íè¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿·òÂç¹âºê¤ÎºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬27Æü¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â1²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¡¢Ç¯Êð1600Ëü±ß¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö18¡×¤Ë·èÄê¡£Åö½é¤Ïºòµ¨¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤â¤Ä¤±¤¿¡Ö17¡×¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÄ¶¤¨¤ë·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö18¡×¤òÇØÉé¤¤¥×¥íÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡Ï¯´õ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï¯´õ¤òÄ¶¤¨¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÀÐ³À¤ÏÇØÈÖ¹æ¤òÁªÂò¤·¤¿¡£Àè·î24Æü¤Ë»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë´õË¾ÈÖ¹æ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö17¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö18¡×¡£±¦ÏÓ¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö17ÈÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¤éº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï1¸Ä¾å¤ò¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î18ÈÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢18¤ò´õË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇÂ®165¥¥í¤ò¸Ø¤ëÎáÏÂ¤Î²øÊª¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Ë¾¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈÖ¹æ¤ò·Ñ¾µ¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÌÂ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤éÊâ¤àÆ»¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿»þ¡Ö¤½¤Î1¸Ä¾å¤ò¡¢¡Êº´¡¹ÌÚ¤ò¡ËÄ¶¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤«¤é¿ôÆü¸å¤Ë¡Ö18¡×¤ò´õË¾¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢µåÃÄ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦¤Ç¤Ï18ÈÖ¤³¤½¤¬¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£ÀÐ³À¼«¿È¤â¡ÖÂç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ç¡¢º£²Æ¤ÎU18WÇÕ¤Ç¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÇØÉé¤Ã¤¿°¦Ãå¤¢¤ëÈÖ¹æ¤À¡£¹âÂ´¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ»þ¤«¤é18ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ï¡¢µåÃÄOB¤Î°ËÎÉÉô½¨µ±¡¢¾¾ºäÂçÊå¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢ÅÄÃæ¾Âç¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤é¸å¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿Ì¾Åê¼ê¤¬¤º¤é¤ê¡£¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î´õË¾¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡ÖÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤è¤É¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¶â1²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¡¢Ç¯Êð1600Ëü±ß¤È¤¤¤¦¾å¸Â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢¹â¹»No¡¦1¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤¹¤ëµåÃÄ¤Î´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÉ½¤ì¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿±Ý¹¯¹°¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î´é¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¡¢Ìîµå³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ³À¼«¿È¤â´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ë¤Ï160¥¥í½Ð¤·¤¿¤¤¡£8·î¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ï1·³¤Ç¡×¤È1Ç¯ÌÜ¤Î¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Íè¤Ï¡Öµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤ËÀäË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤È¸À¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ËëÄ¥¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê²øÊªÁü¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡ÊÂçÆâ¡¡Ã¤Í´¡Ë