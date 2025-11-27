【江本孟紀】「MLBに挑戦した選手の出戻り」について考える。現状は「日本のプロ野球を舐めているんじゃないのか」と思えて仕方がない
大谷翔平が話題の中心になって久しい今の野球界。テレビをつければ、普段は事件や時事問題ばかり取り上げている番組ですら大谷一色のときもある。
しかし、大谷どころか、野球のやの字も知らなかった高齢者までもがロサンゼルス・ドジャースを語る日がくるとは驚きだ。さすがの私でも予想できなかった展開だ。
※本記事は、江本孟紀著『長嶋亡きあとの巨人軍』より適宜抜粋したものです。
◆アメリカの草刈り場になってしまうのか
一方で、日本のプロ野球に目を向けてみよう。それぞれのチームを応援するファン同士では盛り上がっている。だが、ワイドショーで門外僕のコメンテーターがあれこれ議論するなんてことにはなっていない。
MLBの話のほうが身近に感じて、国内の話はそっちのけ……。そんな状況を見るにつけ、野球界はどんどん廃れていくんじゃないのかと心配になってくる。
大谷に期待したいのはやまやまだが、彼の主戦場は、はるばる遠いアメリカである。華々しい活躍はなおのこと、巨額の契約金や年俸についても、毎日こと細かに報道されている。そんな姿に憧れた日本人選手がMLBに流出する事態は今後も続くだろう。
スター選手がこぞってアメリカに行くのは、日本のプロ野球にとって大きな損失だ。このままアメリカの草刈り場になってしまうばかりでは、あまりに寂しいではないか。
◆「MLB挑戦に失敗した選手」の処遇を考える
だからこそ考えてみたことがある。「MLBに挑戦した選手の出戻りを、おいそれとすぐに受け入れてはいけない」というルールを設けるべきではないか。
最近でいうと、阪神からポスティングでMLBに移籍した青柳晃洋だ。渡米からわずか半年ほどで帰国し、7月31日にヤクルトと契約した。彼は2021年、22年に最多勝利と最高勝率のタイトルホルダーだ。くわえて2022年は最優秀防御率のタイトルまで獲得したものの、続く2023年と24年は低迷していた。
そこに来ての、MLB挑戦だ。2025年1月にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び、招待選手としてスプリングキャンプに参加することになった。だが、阪神時代の後半に見せていた制球難は克服されぬまま、「使いものにならない」と判断されてしまった。
マイナーキャンプに合流して以降も改善する様子がなく、結果を残せないまま7月23日に自由契約の憂き目となった。青柳が通用するかは、正直厳しいと見ていたので、シーズンの途中で帰国したことにはまったく驚いていない。
だが、情けないと思ったのは、ヤクルトに入団した直後の記者会見での一幕だ。
「月10万円の給料では、家族を養えない」
これを聞いて、「この期に及んで何を言っているんだ」とため息をつきたくなった。
日本で億単位の高額年俸をもらっておきながら、こんな理由で帰国するとは……。情けないと思わないのかと、本人に問いただしたくなった。
◆MLB挑戦は「僕のわがまま」なのに…
9つしかないポジションを巡る競争が日本以上に激しいのがMLBだ。日本で実績を残した選手たちが次々と渡米する姿を見て、「よし、オレも」と手を挙げたくなる気持ちもわからなくはない。だが、通用しないとわかった途端にすごすごと帰国し、どこかの日本のチームに入団するパターンが多すぎないか。
こうした選手を見るにつけ、「日本のプロ野球を舐めているんじゃないのか」と思えて仕方がない。
MLBに挑戦する際の決意表明で頻出するのが、「僕のわがままで行かせてもらう」という台詞だ。一方で日本に帰ってきたときには、青柳しかり「家族を養うために帰ってきた」が、定番フレーズとなりつつある。
「おまえさんは、日本にいたときにどれだけ稼いだんだ？ メジャーに移籍したときのお金だってあるだろう」
