「着膨れしない」「2色買いした！」【coca】おしゃれさんの「絶賛トップス」

冬コーデで活躍するニットトップスを買うなら、おしゃれさんの購入品を参考にしてみて。今回は、@higuchi_73さんが絶賛する【coca（コカ）】のトップスをご紹介。すっきりと着られるリブ素材や、体型カバーが狙えるオーバーサイズを採用したトップスをピックアップしました。

程よい肌見せができるボートネックのトップス

【coca】「ドルマンスリーブボートネックニット」\1,990（税込）

デコルテラインを美しく見せてくれそうなボートネックのニットトップス。@higuchi_73さんによると「ゆったりシルエットですが、メリハリのある形で着膨れしません」とのことで、リラックス感がありつつすっきりと着られるようです。顔まわりをパッと明るく見せてくれるピンクは、暗いトーンを選びがちな冬コーデのマンネリ打破にぴったり。ピンク以外に、ブラックやブラウンなどのベーシックカラーも展開されています。

体型カバーも◎ リラックスシルエットのトップス

【coca】「モヘヤ風クルーネックリラックスニットトップス」\2,490（税込）

@higuchi_73さんが「ボルドーとグレーを2色買い」したというニットトップス。男女兼用のリラックスシルエットで、ボディラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。ふんわりとしたモヘヤ風の素材が、一点投入で冬ムードを盛り上げてくれそうです。1枚でもサマになり、重ね着して旬顔コーデに仕上げるのも◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@higuchi_73様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M