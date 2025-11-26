【松屋】焼肉ダブル定食が最大で290円引き！30日までブラックフライデーキャンペーンを開催中。

松屋フーズが展開する松屋は、2025年11月24日から30日まで、「いい肉ブラックフライデーキャンペーン」を開催しています。

過去最大級の肉の日企画

松屋は、11月24日から30日まで、ブラックフライデーと「いい肉の日」（11月29日）が重なる特別期間に「いい肉ブラックフライデーキャンペーン」を展開中。

定番焼肉ダブル定食6種が、第1弾では松弁ネット限定200円引き、第2弾では店舗注文も含め290円引きとなる過去最大級の内容です。テイクアウトにも対応し、より多くの人が利用しやすい企画になっています。

＜第1弾＞松弁ネット限定「先行いい肉」

松屋公式アプリから利用できる「松弁ネット」限定で、定番焼肉ダブル定食6種が200円引きに。お得に定番焼肉ダブル定食を先に楽しめる"先行いい肉"企画です。

実施期間は、11月24日0時から27日23時59分まで。

＜第2弾＞「いい肉の日」 史上最大級の松屋定番焼肉ダブル定食290円引き

定番焼肉ダブル定食6種が、松弁ネット・モバイルオーダー・店舗の券売機やタブレットからの注文で、一律290円引きに。店内で焼きたてを楽しむのはもちろん、お持ち帰りのお弁当や松弁ネット、モバイルオーダーからの注文でも、同様に290円引きになる、過去最大級でお得な「肉の日」企画です。

実施期間は、11月28日0時から30日23時59分まで。

テイクアウトは、みそ汁は別途料金が発生します。

一部店舗では取り扱い商品の違いがあり、対象メニューが異なる場合があります。

