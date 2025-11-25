¡Ö¼å¤¯¤Æ¤Ò¤É¤¤¡×Âç³Ø¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·V¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï»Î¤¬ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ç´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
º´Æ£¿¿°ì»á¤Ï»¥ËÚÂçÌîµåÉô´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»¥ËÚÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Çº£½©Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿
¡¡»¥ËÚÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Çº£½©¡¢2µ¨¤Ö¤ê34ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿»¥ËÚÂç¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢°úÂà¸å¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¿¿°ì»á¤À¡£2024Ç¯¤«¤éÆ±Âç¤Ç¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ºò½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¸å¤Ë¡È¾º³Ê¡É¡£¡Ö¼å¤¯¤Æ¤Ò¤É¤¤¤«¤é¡×¤ÈºÆ·ú¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¡¢60ºÐ¤Î»Ø´ø´±¤¬¸·¤·¤¯¤â²¹¤«¤¯Î¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶èÆâ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¹½¤¨¤ë»¥ËÚÂç¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Îº´Æ£´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼Â²È¤¬¶á¤¯ÍÄ¾¯´ü¤Ë¼þÊÕ¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼«¿È¤ÏÅì³¤Âç»Í¹â¡¢Åì³¤Âç¡¢ËÌ³¤Æ»Âó¿£¶ä¹Ô¤ò·Ð¤Æ1992Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¤¿¤áÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö±ï¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬OB²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÇ®¿´¤ÊÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¡¢°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö²¿²ó¤«Åìµþ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø¤É¤¦¤À¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡£º£¼å¤¯¤Æ¤Ò¤É¤¤¤«¤éÍê¤à¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡£¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Íè¤ÆÎý½¬¤ò¸«¤¿¤é³Î¤«¤Ë¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎý½¬¤ò¤·¤¿¤é¤¹¤°¡Ø¤¤Ä¤¤¡Ù¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2024Ç¯¤Î¡Ë½Õ¤ËÉé¤±¤¿¤¢¤È¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áö¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×
¡¡¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÚÃÏÊÁ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îºä¤¬¤¢¤ë¡£½Õµ¨¥ê¡¼¥°¤¬½ª¤ï¤ê²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤È¤³¤È¤óÁö¤ê¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò²Ý¤·¤¿¡£¡Ö¥¿¥¤¥à¤òÀÚ¤ë¤Þ¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ëºä¤ò¸«¤ë¤Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¸·¤·¤¤Îý½¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤Ê´ðÁÃ¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¡£½©µ¨¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï35µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢½éÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÉô°÷¤Î°Õ¼±¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤ÇÁ°´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢´ÆÆÄ¤ÎºÂ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£
¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë½¢¿¦¡È°¶Àû¡É¤â¡Ö¼Ò²ñ¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Éô°÷¤¿¤Á¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¡ÖÃÙ¹ï¤¹¤ë¤È¤«ÌµÃÇ¤ÇµÙ¤à¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤º»È¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¸·¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë»Ò¤Ï»È¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£É¬¤º¤¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤³¤¤¤Ä¤ÇÉé¤±¤¿¤é¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡Âç³Ø´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î¤¿¤á¡¢²Æ¤ÎÃÏÊýÍ½Áª¤Ê¤É¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤â³è¤«¤·¤ÆÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë¡£¸½ºß¡¢Éô°÷120¿Í¤Û¤É¤Î¤¦¤ÁÆ»³°¤ÎÉô°÷¤Ï1³ä¤Û¤É¤À¤¬¡¢ÅìËÌ¤ä´ØÅì¤«¤é¤â½ù¡¹¤ËÆþÉô¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌýÃÇ¤·¤¿¤é¤¹¤°¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤òÊä¶¯¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤¿Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÄ¹´üÅª¤ÊÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½¢¿¦¤Î¡È°¶Àû¡É¤â¤¢¤ë¡£¥×¥íÌîµå¤òÌÜ»Ø¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤Éô°÷¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ê¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¡ËÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿¤é´ÆÆÄ¤ä¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¤Í¡£¤¿¤À¤¤¤í¤¤¤íÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸åÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤¦¤Á¤«¤é¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á¤ÎÌîµåÉô¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¥×¥íÌîµåÁª¼êÇÚ½Ð¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¤Í¡£¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ëÆü¡¹¡£´ÔÎñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë