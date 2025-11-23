ËÙ¸ý¶³»Ê¡¡9Ç¯¤Ö¤êUFCÉüµ¢Àï¤Ç´°¾¡¡ª3R¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°µ´¬¾¡Íø¡Ö¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤É¤³¤À¡ª¡©¡×
¡¡¡þUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¥¿¡¼¥ë¡¡ËÙ¸ý¶³»Ê¡¼¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¡Ë
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¥¿¡¼¥ë¡×¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¤Ç³«ºÅ¡£¸µRIZIN¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦ËÙ¸ý¶³»Ê¡ÊATT¡Ë¤¬¡¢16Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎUFCÉüµ¢Àï¤Ç¥Õ¥é¥¤µé11°Ì¤Î¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£3R¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎMADE¡¡IN¡¡JAPAN¡É¤¬À¤³¦¤Ë¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£1R¤«¤éÅÁÅýÇÉ¶õ¼ê¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤¿¡£2R¤â¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤ò½³¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤ÆÍÍø¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡£ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤«¤é±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤¬¥À¥¦¥ó¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤éÅ´ÄÈ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°µ´¬¤Î°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏËÊ¤¨¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¡£²¶¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿UFC¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤µ¤Ê¬¡×¤È´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Ù¥ë¥È¡ª¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Ï¤É¤³¤À¡ª¡©¡×¤È¶«¤ó¤À¡£º£UFC¥Õ¥é¥¤µé¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±Ìç¤Î¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤±¤É´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¡ª¡×¤ÈÈá´ê¤Ç¤âUFC¤Î¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤ØÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿¡£
¡¡13Ç¯10·î¤ËUFC¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ËÙ¸ý¤Ï¡¢4Ï¢¾¡¤ÇÅö»þ¤Î²¦¼Ô¥Ç¥á¥È¥ê¥¢¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÈÂÐÀï¡£5R½ªÎ»1ÉÃÁ°¤ËÏÓ¤Ò¤·¤®½½»ú¸Ç¤á¤Ç¼«¿È½é¤Î°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢²¦ºÂ³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢UFC¤Î¥Õ¥é¥¤µéÀïÀþ½Ì¾®¤ËÈ¼¤¤¡¢17Ç¯4·î¤«¤éRIZIN¤Ë»²Àï¡£19Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤Î¥Ù¥é¥È¡¼¥ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢RIZIN¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤È¤ÎÆ±»þÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏRIZIN¥Õ¥é¥¤µé¥Ù¥ë¥È¤âÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖRIZIN¡¡DECADE¡×¤Ç¥¨¥ó¥«¥¸¥à¡¼¥í¡¦¥º¡¼¥ë¡¼¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤·¤Æ½éËÉ±Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢º£Ç¯3·î¤ËRIZIN¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤Æ¡ÖUFC¡×ºÆÄ©Àï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï6·î¤Î¡ÖUFC ¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ð¥¯¡¼¡×¤Ç¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥ÕÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ËÙ¸ý¤¬¶ÚÃÇÎö¡¢Æð¹üÂ»½ý¤Ç·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¬¤ò¼£¤·¤ÆÆ±¤¸Áê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾å°Ì¤ÎÁª¼ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Çº£¤Ï¹¶Î¬ÊýË¡¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¬¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤À¤Ê¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Î¿²µ»¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤ÏÂÐÀïÁê¼ê°Ê³°¤Ï¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎUFC¤ÇÉü³è¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£