¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢12·î31Æü18»þ¡Á19»þ¤Ë¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥® ¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à Ä¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡¢19»þ¡Á22»þ¤Ë¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡¡¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ÆüËÜ°ì¤¿¤Î¤·¤¤¥À¥ó¥¹·èÄêÀï¡Ù¡¢22»þ¡Á24»þ45Ê¬¤Ë¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥® Ç¯¤Þ¤¿¤®¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤òÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×¼õ¾Þ¤·¤¿´ë²è
2021Ç¯4·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Ï¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¢ÁÆÉÊ¡Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ÊÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø½Ù¡Ë¡¢¥Ï¥Ê¥³¡ÊµÆÅÄÎµÂç¡¢½©»³´²µ®¡¢²¬ÉôÂç¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÁí¹ç¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£ºòÇ¯7·î20Æü¡¢21Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤Ï3ÁÈ¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤¿¤Î¤·¤¤³Ø±àº×¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¡¢ÀÄ½Õ´¶ËþºÜ¤Î27»þ´Ö¤òÅ¸³«¤·¡¢Âç¤¤Ê´¶Æ°¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ï¡¢¹â¹»À¸¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬·ÝÇ½¿Í¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤ò·ü¤±¤Æ¡Ö¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¡×¤È¡Ö²ñ¾ì¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£18»þ¤«¤é¤Ï¡ØÄ¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡¢19»þ¤«¤é¤Ïº£²ó¤Ç3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢22»þ¤«¤é¤Ï½é¤ÎÇ¯¤Þ¤¿¤®ÊüÁ÷¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡ÖÄ¶¡ª³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤ä¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤ÎÌë¤ò¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥® ¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù
¡ã12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë18»þ¡Á19»þ¢¨¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¡ä
¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥® ¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ÆüËÜ°ì¤¿¤Î¤·¤¤¥À¥ó¥¹·èÄêÀï¡Ù
¡ã12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ¡Á22»þ¡ä
¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥® Ç¯¤Þ¤¿¤®¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù
¡ã12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë22»þ¡Á24»þ45Ê¬¡ä
