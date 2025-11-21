Snow Man深澤辰哉、憧れの先輩・河合郁人への思いを明かす「道を外す未来もあったと思う中で…」

11月20日放送のTBS系『櫻井・有吉THE夜会』にて、Snow Man・深澤辰哉が、憧れの先輩・河合郁人への感謝を語った。

【関連】Snow Man深澤辰哉、母親は“目黒蓮推し”も…会わせるのは断固拒否「俺そんな甘くないのよ」

今回番組では、深澤が尊敬しているという河合にサプライズロケを行う様子を公開。この中で、深澤は、「僕は、河合くんと出会わなければ、まあ、早めに（事務所を）辞めるという」「20歳になったタイミングとかもそうですけど、正直もうデビューできないと言われてたので」と切り出した。

続けて、「ちょっとグレちゃいそうなというか、道を外す未来もあったと思う中で戻してくれたというか」「ちゃんと怒ってくれたというか、全てを教えてもらった先輩なので。それがあって今」と河合への思いを明かした。

さらに、「自分たちの『それスノ』(TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』でMCをやらせていただく時に、今でも心がけてる言葉が1つあって」「“MCをやるってもちろん難しいことだと思うんだけど、そこで1個忘れちゃいけないのが、自分が目立とうとしちゃいけないんだよ”って俺言われたことがあって」「今でもそれを意識して自分はMCをやるようにしてる」と、過去に河合からもらったアドバイスも明かしていた。