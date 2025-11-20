公然わいせつの罪で略式起訴された「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太が２０日、グループを同日付で脱退することを所属事務所の公式サイトなどで発表した。有料ファンクラブサイトでも、メンバーと草間がコメントを発表した。

所属事務所「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトなどで草間は、「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません」となど謝罪した。

草間は、１年ほど前から心の病を患っていることを公表。「このまま自分が（グループに）いることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」と脱退の結論に至った理由を説明した。

グループは今後４人（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）で活動を継続していく。この日、有料ファンクラブにメンバー全員分のコメントを掲載。「リチャードの心身が不安定なことは、自分たちメンバーは以前から知っておりました」などと明かし、４人体制となることへの謝罪や覚悟、ファンへの感謝がそれぞれの言葉でつづられた。

リーダーの小島は「今回の件でリチャードに対して、怒りの感情が無いと言えば嘘になりますが、同様に、長年一緒に夢を追ってきた仲間だという事実もあります。今はしっかりと休養をし、今の状況に向き合い、これからの自身の人生を歩んでほしいと思います」と草間の回復を願った。

草間を巡っては１０月４日、東京都新宿区で下半身を露出したとして、警視庁四谷署が公然わいせつの疑いで逮捕。同６日に勾留先から釈放された。東京区検は今月１３日に草間を略式起訴。この日、事務所の同サイトで、東京簡易裁判所から略式命令（罰金１０万円）を受けたことが報告された。