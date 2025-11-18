この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海遊館（大阪市港区）メインビル前のイベント広場で11月14日、冬の恒例企画「海遊館イルミネーション 2025」が始まった。



イルミネーションは、壁面を泳ぐ全長約16メートルのジンベエザメを中心に、水面をイメージした屋根や、カマイルカ、ワモンアザラシ、オウサマペンギンなど海遊館の生きものをモチーフにしたオブジェで構成される。



今年はいつ来館しても楽しめるよう、演出全体を約60分の構成とした。18時・19時・20時の毎正時には、約2分間の光と音がシンクロする特別演出を実施し、それ以外の時間帯には海遊館の各水槽をテーマにした楽曲が流れる。期間中は毎日17時から、海遊館のナビゲーター「マリンメイト」による点灯式も行う。



点灯時間は17時～21時。観覧無料。2026年3月1日まで（1月14日・15日の休館日を除く）。