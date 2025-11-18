この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海遊館（大阪市港区）メインビル前のイベント広場で11月14日、冬の恒例企画「海遊館イルミネーション 2025」が始まった。

イルミネーションは、壁面を泳ぐ全長約16メートルのジンベエザメを中心に、水面をイメージした屋根や、カマイルカ、ワモンアザラシ、オウサマペンギンなど海遊館の生きものをモチーフにしたオブジェで構成される。

今年はいつ来館しても楽しめるよう、演出全体を約60分の構成とした。18時・19時・20時の毎正時には、約2分間の光と音がシンクロする特別演出を実施し、それ以外の時間帯には海遊館の各水槽をテーマにした楽曲が流れる。期間中は毎日17時から、海遊館のナビゲーター「マリンメイト」による点灯式も行う。

点灯時間は17時～21時。観覧無料。2026年3月1日まで（1月14日・15日の休館日を除く）。

関連記事

ディアモール大阪、クリスマスツリー点灯式にpecoさん登壇

ディアモール大阪、クリスマスツリー点灯式にpecoさん登壇

 「Welcoming アベノ・天王寺 おおさかもん祭り」に吉村洋文知事、ハイヒール・モモコさん　大阪産名品新規認証商品を紹介

「Welcoming アベノ・天王寺 おおさかもん祭り」に吉村洋文知事、ハイヒール・モモコさん　大阪産名品新規認証商品を紹介

 大阪でインソールブランド「MARINE CORE」製品PR　高島礼子さん、赤星憲広さん登壇

大阪でインソールブランド「MARINE CORE」製品PR　高島礼子さん、赤星憲広さん登壇
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube