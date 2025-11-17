平成ジュニアブーム『ナルミヤキャラクターズ』がミニフィギュア＆トイカメラに♪
平成1桁女子に大人気を博した『ナルミヤキャラクターズ』のミニフィギュアブラインドボックスやトイカメラになって登場！ 令和で再び注目を集めている『ナルミヤキャラクターズ』グッズを手に入れよう。
☆今再び注目を集める「ナルミヤキャラクターズ」の可愛いグッズをチェック！（写真10点）＞＞＞
TOKOTOYZ（トコトイズ）から、平成のジュニアブームを牽引したナルミヤキャラクターズの人気キャラクター『メゾピアノ』などをモチーフにしたフィギュアとトイカメラがリリースされる。
「ナルミヤキャラクターズ ちびコレフィギュア おすわりシリーズ」は全12種＋シークレット1種をラインアップした、ミニフィギュアコレクション。たて2.2〜3.5cmほどの手のひらミニサイズのフィギュアで、たくさん集めて飾るとナルミヤキャラクターズワールドをたっぷり味わえそう。
1箱にランダムで3体が入っており、何が出るかは開けてからのお楽しみ。
1箱ずつの単品と6箱がセットになっているセットボックス販売がなされている。
「メゾピアノ 絵変わりトイカメラ」は、シャッターボタンを押すと、中の絵柄がカシャッと切り替わるユニークなトイカメラ。メゾピアノの愛らしいイラストが投影される仕掛けになっている。
おしゃれなデザインで、遊んでも飾っても楽しめる一押しアイテムです♪
ぜひチェックしてみてね。
