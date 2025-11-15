¡ÈÀï¸å80Ç¯¡É¤Î¹ÈÇò¤Ê¤Î¤Ë¡ÄK-POP¡Øaespa¡Ù½Ð¾ì·èÄê¤ÎÎ¢¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È¥¥Î¥³±À¥é¥ó¥×¡ÉÅê¹Æ¤¬ºÆÇ³
¡¡NHK¤Ï11·î14Æü¡¢¡ØÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î½Ð¾ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¡¢½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÂç¿Íµ¤¤Î4¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Øaespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¡Ù¡£ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²áµî¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡È¥¥Î¥³±À·¿¥é¥ó¥×¡É¤Î¼Ì¿¿¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¸ø¶¦ÊüÁ÷¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇµÄÏÀ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaespa¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¢¥×¥ê¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡È¥¥Î¥³±À¥é¥ó¥×¡É
¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤«
¡¡aespa¤Ï2020Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤ä¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉð´ï¤Ë°ìÌö¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMY WORLD¡Ù¤¬È¯Çä¤«¤é1½µ´Ö¤Ç169ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØSupernova¡Ù¡ØWhiplash¡Ù¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë1²¯²ó¤òÆÍÇË¡£Æ±Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ø2024Ç¯¥Ù¥¹¥ÈK-POP¥½¥ó¥°¡Ù¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NHK¤Ç¤Ï¡¢8·î30ÆüÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØVenue101¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¡¢SNS¾å¤ÇÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂÅÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢aespa¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤¬»×¤ï¤ÌÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬2022Ç¯¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ø¤¤Æ¡ÈÊªµÄ¡É¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¤Î²èÁü¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥¥Î¥³±À¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¥é¥ó¥×¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø²Ä°¦¤¤¥é¥¤¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤è¡Á¡Á¡Á¤É¤¦?¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À¤ò½ã¿è¤ËÅÁ¤¨¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈïÇúÃÏ¤òÊú¤¨¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¥Î¥³±À¤Î·Á¤½¤Î¤â¤Î¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤¬Ç»¸ü¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËSNS¤ÇºÆ¤Ó³È»¶¡£¸¶Çú¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤ò¡È²Ä°¦¤¤¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤¬¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¸ø¶¦ÊüÁ÷¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤Î°Õ¸«¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡SNS¤Ç²èÁü¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤Î¡È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°¤µ¡É¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£
¡Öº£²ó¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢¡ØÀï¸å80Ç¯¡Ù¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¹Åç½Ð¿È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤È°½À¥¤Ï¤ë¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥È¥ê¤òÄ¹ºê½Ð¿È¤ÎÊ¡»³²í¼£¤ÈMISIA¤¬Ì³¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈïÇúÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¹Åç¡Ù¡ØÄ¹ºê¡Ù¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÃæ¤Ë¡¢²áµî¤Ë¡È¸¶Çú¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÅê¹Æ¡É¤ÇµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÊÂ¤Ö¹½¿Þ¤Ë¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤»¤é¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤á¤°¤ë¤³¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸¶Çú¤òÉÁ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¼è¤ê¤ä¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¡¢BTS¤Ï¡Ø°Õ¿ÞÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¼áÌÀ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡aespa¤ÏÍèÇ¯¡¢½é¤ÎÆüËÜ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ç±ê¾å¤¬¤µ¤é¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ì¤Ð¡¢BTS¤Î¤è¤¦¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£