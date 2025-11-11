ジョコビッチが２０２８年ロス五輪で引退を表明 Ｃ・ロナウドに「刺激を受けてる」
男子テニスのスーパースター、ノバク・ジョコビッチ（３８＝セルビア）が３年後に引退する意向を表明した。
現在世界ランキング４位で、グランドスラム（全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン選手権、全米オープン）達成者のジョコビッチは、今後について「２０２８年（ロサンゼルス五輪）にセルビア国旗を掲げて引退したい」と語った。米メディア「ＳＩ」は「ジョコビッチはそのとき、４１歳になる。壮大な目標と言えるだろう」と伝えていた。
ジョコビッチは「みんな引退を望んでいるけど、すぐにはムリだろう。長くプレーし続けることが私の最大のモチベーション。自分がどこまでできるか試してみたい。（米プロバスケットボールＮＢＡの）レブロン・ジェームス（レイカーズ）や（サッカーのポルトガル代表ＦＷ）クリスチアーノ・ロナウド（アルナスル）が４０代までプレーする姿を見せるのがモチベーションになる。彼らから刺激を受けている」と語った。
ジョコビッチは２４年パリ五輪で悲願の金メダルを獲得し、生涯ゴールデンスラムを成し遂げている。３年後のロス五輪で２連覇を果たし、有終の美を飾れるだろうか。