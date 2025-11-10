子役で一躍有名となった福田麻由子さんは、今年の夏に約20年所属した事務所を退所しました。「不満はなかったけれど」と話す退所の理由と現在の生活について伺いました。

芸能活動を休止している間に

── 福田さんは子役として人気ドラマなどに出演し一躍有名になりました。ほかの仕事を経験してみたいと2022年末に芸能活動を休止し、長野県の白馬村でホテルととんかつ店で働き始めました。その後、2023年にワーキングホリデーでニュージーランドに行き、モーテルとレストランの仕事をしていたそうですね。日本に帰国後の今年7月に、約20年所属していた事務所を退所したことを発表しましたが、なぜ長年所属していた事務所を辞めようと思ったのですか。

福田さん：芸能活動を休止してニュージーランドで働いていましたが、ずっと「この先何がしたいの」とか、「帰ったら芸能の仕事を続けるの」といろんな方に聞かれ続けていて、それに対してうまく答えられない自分がいました。

ニュージーランドの美しいビーチを背景に

日本で別の仕事をしたり海外で生活してみたりして自分なりに動いてきたものの、「30歳になるのに私、何してるんだろう」というくらい、これからどうしたいのか、人に説明できない自分がいました。10歳からお世話になっている事務所に何も不満はなかったのですが、20年も過ごしてきたので実家のような感覚になっていたんです。

18歳で実家を出てひとり暮らしを始めたときに「家も好きだし、家族も好きだし、なんなら助かることがたくさんあるけれど、そろそろ出なくちゃ」と感じたことと重なる部分があるのですが、「そろそろ自分の足で踏み出さないと」という思いが強くなりました。

── 本当の意味で自立してみたいということですか。

福田さん：そうですね。同世代の子は、キャリアアップや結婚、出産などライフステージが変わっていっているのに、私は30歳過ぎても世の中を知らないことが不安でした。事務所の方を仕事仲間として接するべきだったと思うのですが、小さいころから見ていただいているので、家族のような甘えが出てきてしまっていて。もちろん、ほかの事務所に行きたいという気持ちはまったくありません。このまま事務所にいたら頼りっきりになってしまうと思いました。

それまで自分には、お芝居以外何も残らないと思っていたのですが、芸能活動を休止して別の仕事を経験してみたことで、仕事はひとつに絞らなくてもいいし、自分で仕事を見つけて働いて生きていけそうという自信になりました。ニュージーランドにいるときに事務所の社長に電話して、退所の意思を伝えました。

── 長年、所属されていましたし、引き留められませんでしたか。

福田さん：「こういう形で今後も関わることができるよ」とか、「できることがあれば協力する」と提案してくださったのですが、私自身の決意は固まっていました。社長は最終的に「もし戻ってきたかったらいつでも居場所はあるから、頑張ってね」とあと押ししてくれました。帰国してから直接お会いして、退所したという形です。

「音響も担当」劇団の舞台に立つ現在

── 事務所の社長の優しい言葉かけの裏に愛情を感じますね。退所されてからはどのような活動をしているのですか。

福田さん：長年働いているカフェで友人たちと働きながら、お芝居のオファーをいただいたときにお引き受けさせていただいています。私自身は事務所や劇団に所属はしておらず、個人で活動をしているという感じです。

主演声優をつとめた映画のイベントに参加した際の福田さん

出演者の方も含めてまったく面識はなかったのですが、役に合うと思ってくださって連絡をいただき、話を詳しくうかがってお受けしました。5人の演者だけのミニマムな舞台をしたのですが、実は私、音響も担当したんですよ。演劇のパンフレットにチラシを挟むことなども、一つひとつ手作業で自分たちでして。演劇って、本気でやろうと思ったらどんな形でもできるんだということにも気づけましたし、この年になって背筋が伸びる思いがしました。

── 小さいころから人気ドラマなどで活躍され、天才子役と言われていました。こういった舞台は初めてですか。

福田さん：すべてが事前に準備された環境で演じてきたので、事務所にいたときとは違う経験をしている感じがして、すごく勉強になっています。順番が逆と言いますか、本当はもっと前からこういうことをしてこなきゃならなかったんだなと思います。何より、しばらく演技から離れていた私のことを思い出して、お芝居のオファーをくださることがありがたいです。

仕事先との連絡やその後のやり取りなど、事務所の方はこういったことをすべてしてくれていたということもありがたく感じています。たとえば仕事をお断りするとき、これまでの私は「ごめんなさい」とひとこと事務所の方に伝えるだけ。今は私にオファーする理由や思いについて相手の方が長いメールくださることも、それに対してお断りの返事をすることがどれだけ重みがあることなのかも感じています。自分の言葉で伝えて責任を持つことの大切さや、言いにくいことも自分でしっかり伝えることが、相手との信頼関係にもつながると感じています。

── この取材のやり取りも福田さんと直接させてもらっていますね。

福田さん：不慣れながらも日々勉強で、今はすべての窓口が自分です。たぶん世の中の多くの方は、学校を卒業してから少しずつ社会の仕組みを学んでいくと思うのですが、私は10歳から事務所の方に周りのことをすべてしてもらっていました。仕事相手の方から「請求書を送ってください」と言われたときには「請求書って何!?」というところから始まって。出演する舞台の初日に恥ずかしい思いをしたこともありました。

舞台の初日に、初日祝いとして私はたくさんみかんを買って行ったんです。でも、壁に初日祝いの「のし」がたくさん貼ってあるのを見て、「あ、たしかに今までそうだった」と。初日祝いにはのしを添えて贈るのが通例で。今まで事務所の方にしてもらっていたことを一つひとつ、これはどういう経緯で誰がやってくれているんだろうというのを考えて、それを実際に自分でやってみるという日々を送っています。

「やっぱりお芝居が好き」

── 芸能活動を休止して、海外で生活をしていた間はお芝居から離れていたと思います。再び演技の仕事をすることで心境の変化はありましたか。

福田さん：これまでお芝居の世界しか知らなかったですし、ものすごく大切な思いを持ってやってきたのですが、「自分はお芝居に依存しているのか」とか「意地になって続けているだけでは」と思った時期もありました。小さいころから俳優の仕事を長く続けるなかで、お芝居を本当にしたくて続けているのかわからなくなることもありました。

でも今は、やっぱり私はお芝居が好きだということに気づけました。事務所から独立して、今の立場が俳優と言えるかどうかわからないのですが、何者でもない自分になってみて、それでもお芝居が心から楽しいと感じられたのがこの1年での変化でした。表現することから距離をとってみたからこそ感じられたことだと思います。

── 今後、取り組んでいきたいことはありますか。

福田さん：これからしたいことをまだ明確に決めきれていないのですが、やっぱり演技に携わっていたいです。舞台に携わってお芝居が持つパワーも感じましたし、目の前のことにただただ一生懸命取り組んで生きてみてもいいのかなと思っている自分がいます。一つひとつの仕事に自分で関わっていきたいですし、新しい出会いをたくさん作りたいと思っています。人より遠回りをしてきたかもしれないけれど、私は少しずつでしか進めないので、そんな自分を認めてあげながら前に進んでいけたらと思います。

…

事務所を退所する前まで、ワーキングホリデーを利用してニュージランドで生活を送っていた福田さん。「人生でいちばん働いた」というほど朝から晩まで働き詰めだったそうです。そんな日々が新鮮だったと話す理由は、子役で一躍有名となり学校と仕事を両立していたため、毎日同じ場所に通う経験がなかったからだといいます。帰国して1年が経ち、海外生活で見出した「自分らしく生きることの大切さ」を見失いかけるときもあるそうですが、「あれだけ自分らしくいられたじゃない！」と自分に言い聞かせて、海外生活の経験を思い出しながら日々を過ごしているそうです。

取材・文／内橋明日香 写真提供／福田麻由子