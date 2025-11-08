三浦泰年と三浦知良の“思い出のルーツ”が形を変えて静岡に復活。「GOAL BASE SHIZUOKA」が2025年11月11日にグランドオープン
サッカーショップの聖地が復活するようだ。
静岡県静岡市の葵区人宿町・七間町に11月11日、ミュージアム型カルチャースポット「GOAL BASE SHIZUOKA（ゴール ベース シズオカ）」がオープンする。
「GOAL BASE SHIZUOKA」が開業するこの場所は、日本で最初にサッカー専門ショップとして誕生した「サッカーショップ ゴール」発祥の地だ。
「サッカーショップ ゴール」は、三浦泰年氏と三浦知良選手の父によって作られた。三浦兄弟にとって、この店は少年時代を過ごした思い出の場所のようだ。
「GOAL BASE SHIZUOKA」は「サッカーショップ ゴール」とは違い、サッカーショップではない。三浦兄弟のユニホームやスパイク、写真パネルやJリーグ発足当時の冊子などのアイテムを展示するミュージアム型空間だ。また、店内ではコーヒーや抹茶、軽食などのカフェメニューも楽しめる。
「GOAL BASE SHIZUOKA」は、サッカーファンのみならず、老若男女を問わず地域の方々が自由に集まって交流ができる“基地（BASE）”を目ざしている。
オープン日となる11月11日の午前11時11分には、店舗前にてオープニングテープカットを執り行なうようだ。
なお、店舗の詳細は以下のとおり。
• 店名：GOAL BASE SHIZUOKA
• 所在地：静岡県静岡市葵区七間町16-７ OMACHIビル１Ｆ
• オープン日：2025年11月11日（火）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
